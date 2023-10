Virtus Imola. Regazzi guarda avanti: "Giocare al massimo»

La Virtus si presenta alla sfida di domani a Fabriano (ore 18) con una squadra reduce dalla vittoria interna con Faenza, i marchigiani si sono imposti 100-87. Una partita dagli umori opposti, i gialloneri sabato sera invece sono usciti sconfitti dalla gara con Roseto. Dopo aver giocato bene i primi due quarti, Aglio e compagni hanno compromesso tutto nella terza frazione: "Nel terzo quarto – sottolinea coach Regazzi – ci hanno sovrastato fisicamente e noi abbiamo smesso di giocare d’assieme come era già accaduto in questo campionato, questo aspetto dovremo risolverlo individualmente in palestra. Durante la partita abbiamo subito i mismatch di una squadra che ha come obiettivo uno dei primi quattro posti della classifica, la nostra meta invece è il tredicesimo. La qualità dei giocatori ha fatto la differenza, noi come Virtus non possiamo permetterci di smettere di giocare al massimo delle nostre possibilità, ma deve esserci pure una condivisione massima che a tratti è mancata. Bravi loro a trovare fiducia, il livello del campionato è questo e dobbiamo farcene una ragione". Quando perdi tornare subito in campo a pochi giorni dalla sconfitta può essere un bene: "Giocare subito a o fra sette giorni cambia poco, ci prepareremo al massimo per cercare di indovinare tutte le scelte che ci consentiranno di fare la miglior partita possibile. Ogni domenica possono cambiare tanti fattori e questi condizionano la prestazione, spero che potremo allenarci tutti assieme, la scorsa settimana abbiamo avuto qualche problema".

Domani i gialloneri andranno nelle Marche per affrontare Fabriano: "Sono in un ottimo momento, hanno dato 20 punti a Faenza e ambiscono ad arrivare fra le prime 45 del campionato, ancora una volta sarà una partita di assoluta difficoltà. Servirà la gara perfetta per portarla a casa. Questo è un torneo dove il valore delle prime 8-10 squadre è molto alto, il cammino sarà sempre difficoltoso, il nostro obiettivo nella sfida di Fabriano è mitigare la differenza fra noi e loro. Dovremo fare qualche scelta particolare, lo stesso deve accadere nelle strategie, dovranno essere strategie di squadra".

Antonio Montefusco