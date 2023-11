Virtus Imola. Sconfiggere Ravenna per le conferme giuste

La Virtus Imola andrà a caccia del tris nella sfida di questa sera (palla a due ore 18) che si giocherà al PalaRuggi con Ravenna. Nel pre partita il presidente della Neupharma Imola Davide Fiume, se non ci saranno imprevisti presenzierà anche il sindaco Marco Panieri, premierà il nuotatore Fabio Scozzoli; ancora una volta il club giallonero si dimostra di essere tutt’uno con il territorio omaggiando un grande campione che si è ritirato qualche mese. Dopo ci sarà una grande partita in cui la V imolese cercherà di fare risultato con un’avversaria bella tosta: "Nella stagione scorsa Ravenna era in A2 – commenta il tecnico Marco Regazzi –, avremo di fronte una squadra di grande intensità. Ha leader carismatici, ma pure una serie di ragazzi non nuovi a questa categoria, come Dron e Restelli, in rampa di lancio. Hanno un ottimo mix, oltre a essere lunghi e ben allenati, quindi sarà una partita importante dal punto di vista fisico". Gialloneri e bizantini sono appaiati in graduatoria, una situazione che mette pepe al match odierno. Una partita che lo stesso Regazzi non definisce derby: "Per me questa è una partita tra due squadre vicine di territorio, il derby è un’altra cosa. Ravenna è una squadra che abbiamo affrontato nel precampionato e ci ha battuto, torna a Imola dopo 15 giorni e questo potrebbe essere un vantaggio perché conosce già l’ambiente del palazzetto. Dovremo essere bravi a fare la prestazione e girare il match dalla nostra parte".

La Virtus Imola arriva da una vittoria larga ottenuta con Lumezzane.

Un risultato importante che però non deve fare rilassare Aglio e compagni. Questo primo scorcio di campionato ha insegnato come bisogna stare sempre con la testa sul manubrio fino allo striscione del traguardo. E’ quanto dovrà fare la Virtus pure questa sera. E’ l’unica strada per aggiungere punti all’attuale bottino conquistato con sudore e fatica con avversari impegnativi: "Lumezzane si è presentata senza 2-3 giocatori per infortunio, ma in settimana è andata a vincere a Padova, quindi il successo di domenica scorsa nelle considerazioni e nel punteggio va sicuramente rivalutato in un certo tipo di discorsi. Dovremo essere ancora una volta bravi a fare una bella prestazione per avere la meglio sull’avversario".

Antonio Montefusco