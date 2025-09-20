Virtus Imola. Serata di gala al Lab tra cori e passione

Serata di gala per la Virtus. Ieri al Lab, davanti a un folto gruppo di tifosi, la società giallonera ha tolto i veli sulla stagione ormai alle porte. Come si conviene, la precedenza è stata data alla formazione femminile, iscritta al campionato di C, allenata da Wainer Baroncini, che ha come dirigente responsabile Suan Sangiorgi e come capitana Giovanna Panichi. A seguire è stata la volta dei ragazzi di Luigi Galetti, con capitan Melchiorri in testa e via via tutti i protagonisti, attesi all’esordio del 28 settembre al Ruggi contro Fabriano. Tra cori e qualche fumogeno si è poi passata a una veloce conferenza stampa, che ha visto protagonisti il presidente Stefano Loreti, il diesse Carlo Marchi, Galetti e Melchiorri. "Siamo in tanti – gongola Loreti –, abbiamo fatto una grande cosa questa estate per essere ancora al via. La Virtus è ancora qui, con tutte le sue iniziative, la B Nazionale, la C femminile, le giovanili, gli Speciabili, un orgoglio per noi e per la città di Imola. E per questo voglio ringraziare tutti quelli che si sono prodigati. Il nostro obiettivo? Solo uno, onorare la maglia".

Il diesse Marchi, bandiera della Virtus, affronta il discorso dei 90 anni, che scoccano tra pochi mesi. "In questo club ho giocato, allenato e fatto il dirigente: tagliere assieme questo traguardo per me è molto importante. Abbiamo un gruppo formato da tanti i giovani con una grande voglia di mettersi in mostra, a Jesi abbiamo fatto vedere che tutti possono portare il proprio mattoncino, quella è la strada". Gli fa eco coach Galetti che dei suoi dice: "Ci siamo mossi dentro ai nostri limiti, con l’idea di allestire una squadra giovane, che voglia dimostrare di valere la B. Tutti quelli che sono qui hanno motivazioni precise e importanti. Il nostro obiettivo è diventare una squadra capace di fare divertire i nostri tifosi lottando su ogni palla".

E tra chi dovrà essere sempre in prima fila c’è capitan Melchiorri. "Dobbiamo creare la nostra identità, lasciando da parte le cose inutili per dare tutto in campo". Tutti compatti per l’esordio con Fabriano, tanto che oggi (ore 17,30) i gialloneri saranno impegnati a Ozzano per l’ultimo test di preseason. Poi si farà sul serio.

Torneo “Simone nel cuore”. Si giocherà oggi e domani il 12esimo torneo in ricordo di Simone Marrobio, giovane allenatore tragicamente scomparso il 27 settembre del 2012. Le formazioni under 13 di Virtus, Andrea Costa, Bsl, Anzola, Pontevecchio, Rimini, Padova e Faenza si affronteranno alle 15 nei campi della Ravaglia (International-Pontevecchio) e della Volta (tutte le altre), mentre domani alla Volta si comincerà dalle 9.45 fino alla finale delle 15.15.

