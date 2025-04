Virtus Imola: sfida decisiva a Capo d'Orlando per l'accesso ai play in

Il sogno è lì a un passo. Se la Virtus vuole regalarsi l’accesso ai play in ha un’unica strada per raggiungerlo: vincere la gara di questa sera (palla a due alle 18) a Capo d’Orlando.

I gialloneri allenati da coach Gianluigi Galetti sono padroni del proprio destino, si sono costruiti la chance di poter allungare la stagione grazie alla vittoria ottenuta nel turno scorso con Lumezzane. Imolesi e bresciani hanno gli stessi punti in graduatoria, ma i gialloneri sono 2-0 negli scontri diretti ed è per questo motivo che vincendo sull’Isola si accederebbe alla prima appendice della post season.

Dopo aver conquistato la salvezza con largo anticipo, ora i virtussini si giocano la possibilità di non andare subito in vacanza, approdare ai play in sarebbe un ulteriore step di crescita per il gruppo di Galetti, i giocatori, il club e quei tifosi che oggi saranno a Capo d’Orlando al fianco dei colori gialloneri.

Questa sera la Virtus affronterà una formazione d’alta classifica, i siculi sono quarti alle spalle di Treviglio, San Vendemiano e Legnano, lo score di 23 vittorie in 37 incontri è di prim’ordine e la dice lunga sulla forza del gruppo allenato da Domenico Bolignano.

Un match importante anche per Capo d’Orlando che deve mantenere l’attuale piazzamento, i padroni di casa hanno gli stessi punti di Omegna e Mestre (46) e vincendo manterrebbero il quarto posto che porta ad avere il fattore campo nei playoff per salire in serie A2.

All’orizzonte c’è una partita impegnativa, in un palasport molto caldo dove non mancherà il pubblico delle grandi occasioni. Vincere in Sicilia non è mai semplice e non lo sarà nemmeno questa volta.

Il team giallonero si gioca una chance ghiotta. Una chance che Imola si è guadagnata nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, ci sono stati tanti intoppi e altrettante defezioni, la Virtus però è li a un passo da un nuovo obiettivo e l’occasione va sfruttata. Se poi gli altri saranno più bravi, Imola ne prenderà atto. Servirà una prestazione intensa, un match dove bisognerà rimanere attaccati agli avversari stringendo i denti laddove ci saranno dei momenti di difficoltà.

La sfida sarà diretta da Andrea Bernassola e Giorgio Silvestri, entrambi arrivano da Roma. Oggi l’ultimo match della regular season, nei prossimi giorni, se il torneo avrà visto calare il sipario, il club comincerà a tracciare i prossimi scenari societari con il possibile addio del presidente Davide Fiumi.