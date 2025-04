Virtus Imola: sfida decisiva a Capo d'Orlando e possibile cambio di presidenza

Tutto in pochi giorni. In prima battuta l’impegno agonistico che la Virtus Imola sosterrà domenica a Capo d’Orlando, vincendo in Sicilia i gialloneri conquisterebbero in pratica l’accesso ai play in. Poi un impegno ancora più importante, ma stavolta a livello societario con il presidente Davide Fiumi (nella foto a destra con il coach Gianluigi Galetti) che dovrebbe passare il testimone.

Questo ultimo aspetto dovrebbe avvenire a fine campionato e il termine andrà scritto in base agli impegni che la Virtus riuscirà ancora ad avere in questa ultima tranche di stagione. Fiumi è un imprenditore con tante cose da gestire, che ha un’azienda in crescita da seguire, e non ha mai nascosto che il suo era un impegno a tempo da sviluppare nell’arco di tre stagioni al massimo. Ne sono passate quasi due e l’uscita potrebbe arrivare prima del previsto, ma che ha comunque visto la Virtus crescere sotto tanti punti di vista. Un percorso ancora in essere, ora la priorità è il campo e la conquista di un nuovo obiettivo, appena le bocce saranno ferme il presidente deciderà in un modo o nell’altro. Nelle ultime annate non sono mancati i cambi di assetto societario con nuovi ingressi e ripartizione delle quote, Fiumi potrebbe decidere di lasciare la poltrona di presidente, cedere parte delle quote e rimanere comunque nel club.

Ma allo stesso tempo ritenere chiuso il suo percorso con la Virtus rimanendone solo tifoso. In questi anni di serie B Nazionale la V imolese a suo modo è diventata, anche grazie a Davide Fiumi, una realtà importante per organizzazione a livello sportivo. Chiusa la stagione si andrà verso il cambio di presidente, e molto probabilmente l’ingresso di un nome nuovo che possa prendere il testimone di Fiumi. Le tempistiche dipenderanno da quanto Galetti e i suoi uomini riusciranno ad allungare l’annata agonistica 2024/2025.

Per ora l’unica certezza è la partita di domenica a Capo d’Orlando dove si può mettere il punto esclamativo su questa regular season. Vincendo la Neupharma Virtus avrebbe l’accesso ai play in e la possibilità di giocarsi un posto nei play off promozione. Ma in Sicilia i gialloneri troveranno una delle migliori squadre del campionato, potenzialmente candidata al ritorno in serie A2. La Virtus si giocherà il tutto per tutto, due punti per non chiudere l’annata dopo la sola regular season. Due punti per sperare e dare un’altra soddisfazione ad un presidente che presto potrebbe lasciare il posto da numero a qualcun altro.