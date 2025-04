Virtus Imola sfida Robur Saronno per la salvezza matematica in B Nazionale

Un sabato di campionato attende la Virtus: alle 20.30 i gialloneri affrontano al PalaRuggi la Robur Saronno. I lombardi sono il fanalino di coda, ma questo dato numerico non deve ingannare o far pensare che Imola possa avere la vita facile vincendo in carrozza. Gli avversari hanno perso tante partite solo nel finale di gara e il valore dell’organico è decisamente maggiore rispetto a quello che dicono i dati numerici.

La V imolese ancora una volta sarà incerottata: "Speriamo che possa essere una partita equilibrata dal punto di vista degli organici – racconta coach Galetti –, nell’ultimo periodo abbiamo dovuto fare i conti con tante assenze. Abbiamo bisogno che qualcuno rientri per dare l’impressione di avere un roster vicino alla completezza in una gara che ci può regalare la permanenza matematica in categoria. Speriamo che Anaekwe possa essere dei nostri".

Se non ci saranno sorprese, difficilmente a referto troveranno spazio Kadjividi e Masciarelli. La Virtus è vicina all’obiettivo vincendo sarebbe certa di giocare in B Nazionale pure nel prossimo torneo: "E’ una questione matematica, se battiamo Saronno avremmo centrato l’obiettivo, e per questo vorremmo regalare ai nostri tifosi questo risultato. Non vincendo saremmo legati ad altri risultati. Vogliamo tagliare il traguardo con le nostre gambe, lo meritano i miei uomini e lo meritano i tifosi. Colgo l’occasione per ringraziarli, nel derby dietro la nostra panchina hanno creato un’atmosfera incredibile. Il loro appoggio non è mai mancato nemmeno a Desio dove con una migliore prova difensiva potevamo vincere. Con Saronno ci attenderà una sfida difficile sotto tanti punti di vista, la mia squadra andrà in campo per fare risultato".

Le gare: Desio-Crema, Mestre-Capo d’Orlando, Omegna-Agrigento, Vicenza-Ragusa, Piacenza-Casale Monferrato, Fidenza-Legnano, San Vendemiano-Fiorenzuola, Andrea Costa-Black Faenza, Lumezzane-Treviglio.

La classifica: Treviglio 54; San Vendemiano e Legnano 50; Capo d’Orlando 44; Omegna e Black Faenza 42; Mestre 40; Agrigento e Casale Monferrato 38; Fidenza 36; Vicenza 34; Lumezzane 32; Virtus Imola 30; Andrea Costa 28; Desio 26; Piacenza e Crema 24; Fiorenzuola 20; Ragusa 16; Saronno 12.