Virtus Imola: Sopravvivenza del Club tra Futuro Incerto e Nuove Strategie

Oltre un mese fa è finita la stagione della Virtus Imola, da quel momento in avanti sono cambiate tante cose e ora in ballo non c’è la vittoria di partite, il raggiungimento di nuovi obiettivi ma la sopravvivenza del club stesso. Dopo i comunicati delle varie parti societarie, gli ultimi quindici giorni sono stati avvolti nel silenzio assoluto: ci sono cose ben più importanti delle parole da mettere in piedi, e si tratta dei fatti da buttare sul campo per garantire il futuro ad una squadra che nel 2026 festeggerà, si spera, i 90 anni di vita.

Mai come negli ultimi tempi il futuro è stato in forte dubbio, l’addio dei fratelli Fiumi e di Corrado Passera, hanno lasciato in spalla la croce a Stefano Loreti e Renzo Balbo. Saranno loro due a dovere garantire un domani alla V imolese, e tutti gli sforzi sono concentrati in questa direzione. I conti della società sono stati analizzati insieme a commercialisti, avvocati e speciali del settore, c’è da chiudere il bilancio dell’annata 2024/2025 e quando i ricavi sono inferiori alle uscite, va messa mano al portafoglio per consegnare al torneo successivo una cassa senza perdite.

E’ una corsa contro il tempo, Balbo e Loreti si sono rimboccati le maniche cercando di fare dei passi in avanti; non è semplice, ma ad Imola e nel comprensorio ci sono tante aziende e amici della Virtus. Qualcosa si sta muovendo, ripianate le perdite la V imolese imposterà il nuovo corso facendo un imponente spending review. Il primo obiettivo è avere i conti in pari rimanendo nel campionato di serie B Nazionale con un gruppo giovanissimo guidato sempre dal coach Gianluigi Galetti.

Sullo sfondo c’è la creazione di un consorzio, tante aziende imolesi, alcuni delle quali già sponsor del sodalizio virtussino, a queste si aggiungeranno imprese che in passate sono state partner dell’Imola giallonera. Questo mese di giugno, che inizio oggi, dovrà sancire una chiusura definitiva con il passato e l’inizio di un nuovo corso da far crescere un po’ alla volta, il silenzio sta per finire e con esso spazzerà via tutti i dubbi di questo periodo.

La Virtus che verrà, sarà una squadra giovane con tanti elementi in rampa di lancio, dei giocatori visti all’opera nell’ultimo torneo non rimarrà praticamente nessuno. Un taglio netto con il passato, ma a questo punto non potrà essere altrimenti.