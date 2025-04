Virtus Imola supera Robur Saronno 91-76: Vaulet trascina alla salvezza

VIRTUS 91 ROBUR SARONNO 76

Neupharma Virtus Imola: Zangheri 2, Fiusco, Morina 15, Ricci 15, Valentini 4, Pinza 16, Ambrosin 3, Anaekwe 6, Vaulet 30, Santandrea n.e. Vannini n.e.

Az Pneumatica Robur Saronno: Pellegrini 13, Nasini 5, Quinti 13, De Capitani 18, Colombo, Maspero 5, Beretta 15, Fioravanti 7, Tresso n.e. Canton n.e.

Parziali: 20-23; 40-36; 64-57; 91-76

Missione compiuta per la Neupharma Virtus Imola che al PalaRuggi batte per la Robur Saronno e strappa due punti decisivi per la salvezza. La squadra di Galetti, dopo un avvio complicato, viene trascinata da un super Vaulet (30 punti con 5/12 dall’arco) che nella seconda parte di gara da il via al break decisivo.

La cronaca. Dopo la palla a due è Imola a partire meglio, tirando con buone percentuali dal campo (10-5). Saronno, però, non molla e con Beretta e Pellegrini risale la china passando a condurre sul 20-23 con la tripla di De Capitani. Nel secondo periodo Imola prova a cambiare passo, trascinata da Vaulet che inizia a scaldare la mano dall’arco: il match resta equilibrato, con i padroni di casa che al 20’ sono avanti sul 36-33 con il canestro di Morina.

Nella ripresa la squadra di coach Galetti alza i giri del motore, spingendo forte sull’acceleratore: Vaulet continua a martellare dall’arco, ben coadiuvato da Pinza e Ricci (64-57 al 30’). Si arriva così nel periodo conclusivo che vede Imola blindare il successo: maxi parziale guidato dal solito Vaulet, Saronno non reagisce ed i padroni di casa si impongono sul 91-76.

Ora, a risultato stagionale raggiunto, per la Virtus Imola resta un finale di stagione dove provare a ritagliarsi qualche soddisfazione e magari anche regalarsi la sorpresa di qualcosina in più della salvezza, come aveva auspicato ieri il direttore generale Torreggiani proprio al resto del Carlino.