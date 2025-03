Virtus Imola, Valentini ha bruciato i tempi: "Un passo alla volta per arrivare ai play in"

Domenica coach Gianluigi Galetti ha riabbracciato Luca Valentini. Il playmaker era ai box per un intervento ad un menisco, tanti mesi fuori, la rieducazione e la sofferenza nel guardare i compagni giocare dall’esterno. Un rientro che non era previsto: "Mi stavo allenando con la squadra da due giorni– dice Valentini – e il mio rientro doveva coincidere con la gara interna contro Agrigento. Le assenze di Masciarelli e Anaekwe, le cinque partite in due settimane hanno accelerato però il mio rientro, insieme allo staff si è pensato di potere essere utile contro San Vendemiano, pensando la mia presenza come un allenamento aggiuntivo per entrare nella squadra e i suoi meccanismi. Domenica ero carico, volevo giocare, da tanto tempo aspettavo questo momento, ho giocato con due allenamenti nelle gambe e non potevo chiedere di più a me stesso".

Tre mesi fuori dal campo, con la squadra che ha cambiato faccia ed interpreti in attesa di un giocatore dell’esperienza che ha Valentini: "Rimanere così tanti mesi fuori è stato difficile, ero partito bene, avevo trovato il feeling giusto con i compagni di squadra, purtroppo gli infortuni fanno parte del nostro lavoro più o meno gravi che possano avvenire. Occorre essere forti di testa. Ho sudato tanto per tornare nelle condizioni migliori, ora davanti ci saranno un paio di settimane per ritrovare la forma atletica, ogni istante andrà sfruttato per avere benzina da spendere in questo finale di regular season. Da parte mia posso dare esperienza – prosegue il playmaker –, sono uno che si mette a disposizione del gruppo facendo il necessario per arrivare alla vittoria. Per essere ancora più utile alla Virtus devo tornare presto ad essere il giocatore che ero a inizio anno".

C’è un finale di stagione da vivere, un’ultima parte dove la Virtus Imola è a caccia dell’obiettivo minimo: "Dobbiamo ragionare gara per gara, e la prossima è quella interna contro Agrigento. Proveremo ad andare sul 2-0 negli scontri diretti, avendo più o meno gli stessi punti anche questo è un obiettivo. I siciliani non sono la stessa squadra dell’andata e stanno andando meglio, ci sarà un giocatore come Romeo che ha una grande esperienza maturata in categoria superiore. Sarà un match da mani addosso difficile da giocare, una gara sporca. Conquistare i due punti ci permetterebbe però di sperare nei play in, sono alla nostra portata e per farlo servirà fare proprio un passo alla volta", conclude Valentini.

Intanto è arrivata l’ufficialità dell’esclusione di Chieti che si è ritirata formalmente dal campionato di serie B Nazionale (giocava nel girone B).