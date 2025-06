Virtus Imola: Verso il Pareggio di Bilancio e Nuovo Assetto Societario

I giorni sul calendario per arrivare alla data del 30 giugno sono sempre meno. A fine mese andrà chiusa la stagione sportiva corrente e per questa deadline la Virtus Imola cercherà di avere il bilancio in pareggio al netto delle perdite e del nuovo assetto societario. I due uomini al comando, Stefano Loreti nel ruolo di presidente, e Renzo Balbo in qualità di socio, stanno lavorando a nastro continuo per garantire un futuro al club giallonero. Non è un’impresa facile, ma i segnali che arrivano sono incoraggianti, la coppia ha bussato a tante porte e finora è riuscita a trovare consensi e risorse per essere ottimisti. Il futuro sarà certamente diverso dal recente passato, dove il budget era più alto e c’erano una base societaria più forte. Quei tempi però sono passati e strada facendo stanno diventando solo un triste ricordo.

C’è da ricostruire, programmare, impostare la via che porterà ai 90esimo compleanno del club nato nel 1936. L’importante sarà esserci e continuare la propria attività, un aspetto che non era scontato fino a qualche settimana fa, l’opera di Balbo e Loreti sta dando però i suoi frutti. La V imolese ha tanti amici, molti si sono avvicinati a quella che sarà la nuova creatura; l’emergenza ha spinto aziende, sponsor o semplici appassionati ad alzare il telefono componendo il numero di Loreti e Balbo. Nessuno si sta mostrando indifferente verso la nuova progettualità giallonera, e si va verso un piccolo consorzio di azienda che metteranno i propri nomi sulla maglia. Imprese cittadine e non solo pronte ad aprire i forzieri dando un supporto alla prima squadra, al settore giovanile e al settore femminile. L’obiettivo più importante da centrare è la partecipazione al campionato di serie B Nazionale con una squadra molto giovane e con un budget davvero basso per la categoria, ma questo è nulla in confronto alla possibilità di sparire e all’aria lugubre che si respirava fino a qualche settimana fa. Il peggio non è ancora passato, i conti si faranno solo alla fine e in quel fatidico 30 giugno e dal primo luglio si potrà parlare anche di futuro.

Fino a quel giorno ci sarà ancora tanto da lavorare, fondamenta da costruire per una casa solida con la vicinanza di aziende e l’affetto di quei tifosi pronti a sottoscrivere abbonamenti in massa, ma pure a fare a presentare nuovi partner. Un lavoro d’insieme per il bene della V imolese. Il futuro sarà tra un po’, il presente è fatto ancora di conti, carte e risorse da trovare.