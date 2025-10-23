Virtus Kucan: "Partiamo dalle cose semplici"

E’ un leader silenzioso, Ivan Kucan. Ha iniziato in punta di piedi, lasciando spesso la scena ai compagni, ma in campo il suo rendimento è sempre aumentato, giornata dopo giornata, anche contro avversari molto solidi. Una prova sono i 21 punti messi a segno contro la miglior difesa del campionato, quella della Luiss Roma, con un ottimo 8/15 al tiro (3/7 da tre).

"Quello che sto facendo conta poco se la squadra perde – esordisce l’esterno croato –, veniamo da un periodo complicato, con parecchi infortuni e tante partite ravvicinate, tutte contro squadre molto forti ed esperte. Subire certe sconfitte fa male, non mi piace perdere di trenta punti, ma dobbiamo partire dal fare bene le cose semplice, oltre a essere più solidi in difesa".

L’ottima partenza della Virtus ha subito un primo duro colpo nel derby con l’Up, colpo che potrebbe aver lasciato delle scorie. Ma non secondo Kucan.

"Il derby è una partita a se. Personalmente sono rimasto impressionato dal clima, probabilmente c’era nervosismo, ma a fine primo tempo eravamo comunque a -6. Poi nel terzo quarto abbiamo commesso degli errori e loro ci hanno punito, ma a me ha dato più fastidio la sconfitta con Ferrara. Avevamo fatto una grande rimonta e potevamo portarla a casa, è stato tosto perderla così".

Il filotto di avversarie di prima fascia si chiuderà domenica a Jesi, contro una big che finora ha faticato tanto, come testimoniano le due sole vittorie. E Imola già in precampionato dimostrò di riuscire a tenere testa alla formazione di Ghizzinardi.

"Non guardo molto al passato, è vero che li abbiamo affrontati due volte, ma la cosa importante è arrivare a domenica pronti – prosegue Kucan –. Loro avranno grande pressione e noi dovremo dare tutto quello che abbiamo per competere nel migliore dei modi. Dove migliorare? In attacco dobbiamo cercare tiri migliori, passandoci di più la palla e coinvolgendo i nostri lunghi. Dietro dobbiamo comunicare di più ed essere più solidi a rimbalzo, dove devo dare un contributo maggiore".

Numeri alla mano, Kucan viaggia a quasi 17 punti, 4 rimbalzi e un assist a partita, con poco meno del 70 per cento da due, il 40 da tre3 (50 nelle ultime tre partite) e l’85 ai liberi. Ma Ivan non è uno che si accontenta.

"Rispetto al passato sto cercando di trovare soluzioni diverse, attacco di più il ferro per subire falli e per far sì che la difesa poi mi conceda qualche tiro aperto in più. Posso fare di più, in generale dobbiamo essere bravi a leggere le partite, e i momenti dei nostri compagni. La salvezza? Come ho già detto ho fiducia in questo gruppo e nel suo staff tecnico. Il campionato è molto lungo e abbiamo dimostrato di poter essere la squadra più veloce del girone. In più abbiamo dei grandi tifosi, ci hanno sempre sostenuto anche nelle sconfitte, non è una cosa da tutti i giorni".