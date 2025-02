Virtus, la svolta in tre mosse. A Piacenza per guardare in alto

Alle 18 la Virtus Imola sarà a Piacenza, una partita in cui i gialloneri cercheranno di dare continuità alla vittoria ottenuta con Casale Monferrato. La squadra di Galetti ha vinto in maniera netta 91-69, e si troverà di fronte un’avversaria battuta all’andata 103-82. In quel match del PalaRuggi la Virtus fece una grande prestazione mettendo alle corde i piacentini.

Imola va in campo per farsi largo nella parte sinistra della graduatoria, laddove si può ambire a un posto per i play in. Nel mirino c’è questo obiettivo, ma per raggiungerlo serve continuità su tutti i campi e quello di Piacenza è uno di questi. Nelle ultime settimane Masciarelli e compagni hanno mostrato di essere in crescita, di aver assorbito i cambi di organico.

La Virtus sta ancora giocando senza il play titolare Valentini, in cabina di regia sta andando Pinza, che ha già dimostrato tutto il suo valore. Sono in crescita i due lunghi Anaekwe e Kadjividi, Galetti li sta schierando in coppia e là sotto per gli avversari diventa difficile marcarli. Spesso il tecnico virtussino manda in campo un quintetto più basso e arrembante. Stasera gli imolesi si troveranno di fronte un’avversaria che ha sei punti in meno ed è in lotta per evitare i playout. Questo aspetto aumenta i fattori di difficoltà che i gialloneri troveranno questa sera in Emilia dove non è mai così semplice fare risultato. Nelle ultime uscite gli uomini di Giorgio Salvemini hanno disputato ottime partite con Capo d’Orlando, Treviglio e Mestre; le prestazioni però non sono bastate per fare risultato. La Virtus troverà un’avversaria arrabbiata e con tanta voglia di tornare a muovere la graduatoria e proprio favore; Masciarelli e compagni dovranno stare sul pezzo senza mollare di un centimetro.

Quando i virtussini hanno tolto le mani dal manubrio, anche solo per qualche minuto, i risultati non sono arrivati e all’appello mancano almeno 3-4 vittorie che avrebbe reso migliore il bilancio di questa prima parte di regular season. E’ la prima di tre partite in una settimana, stasera a Piacenza, mercoledì in casa con Vicenza poi il trittico si chiuderà ancora in Emilia, ma sul campo della Fulgor Fidenza. Centoventi minuti da sfruttare al massimo, la Virtus si troverà di fronte a un crocevia che può dare una svolta ancora più positiva all’annata.