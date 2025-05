Virtus: Lavori in corso per chiudere il bilancio e puntare alla B Nazionale

In casa Virtus continua il silenzio, ma il club sta lavorando alacremente sotto traccia per chiudere senza troppi scossoni il bilancio dell’ultima stagione. L’uscita dei fratelli Fiumi e Corrado Passera non è un passaggio semplice, l’amministratore unico Stefano Loreti e il socio Renzo Balbo stanno studiando le carte ed è da questo che si scriverà il futuro del club giallonero. Non sarà un percorso semplice, tanti gli ostacoli probabilmente da superare, ma qui nascerà la nuova Virtus, con un budget diverso e nuovi protagonisti a tutti i livelli.

L’obiettivo principale è quello di essere ai nastri di partenza della prossima B Nazionale, ci vorrà un miracolo per riuscirci, ma si sta lavorando in questa direzione nell’anno in cui i colori gialloneri dovrebbero festeggiare i 90 anni di storia. E’ sotto contratto per un’altra stagione il tecnico Gianluigi Galetti, un accordo che l’allenatore forlivese vuole onorare rimanendo in sella. Negli ultimi tempi sono uscite diverse voci su un possibile ritorno nella città natale con altri compiti, il diretto interessato per la prima volta dopo tanti anni non ha nemmeno l’agente e appare ben felice di rimanere in giallonero per un altro campionato.

Se la Virtus giocherà ancora nella terza categoria nazionale, si presenterà ai nastri di partenza con un gruppo composto quasi interamente da giovani, e qui l’esperienza di Galetti e il suo modo di vedere la pallacanestro faranno comodo. Ha un accordo per un altro campionato anche il vice Aki Zarifi, pure per l’ex giocatore non ci sarebbe problemi a restare in organico con l’obiettivo di far crescere nuovi talenti centrando laddove possibile la permanenza in categoria.

Un rischio da montagne russe, ma questo significherebbe non auto retrocedersi ai piani inferiori. Il 30 giugno, ad eccezione di qualche opzione, si chiuderanno i contratti dei giocatori che hanno partecipato al campionato. A costruire il gruppo il direttore sportivo Carlo Marchi, dietro le quinte per la parte amministrativa Stefano Loreti e Renzo Balbo, con loro nuovi imprenditori e partner a dare manforte al progetto. Prima di arrivare a questo ci sono diversi scogli da superare, il primo è quello di chiudere in pari il bilancio dell’ultimo torneo, poi fatti definitivamente i conti, si comincerà a scrivere il domani. Questa settimana qualcosa potrebbe cominciare a vedersi.