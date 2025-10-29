Virtus-Loreto, in coda il duello vale doppio . Andrea Costa, ecco una trasferta capitale

Interrompere un digiuno che dura da un mese. Questo è l’imperativo della Virtus che oggi, al PalaRuggi (20,30) ospita la Consultinvest Loreto dell’ex Aglio in una sfida salvezza dalla posta in palio doppia. Indicate da molti come le cenerentole del girone, Imola e Loreto arrivano a questa sfida appaiate sul fondo con due punti, ma assieme e Piombino, Nocera e Fabriano. Un’occasione ghiotta, per la Virtus, reduce da cinque sconfitte consecutive per lo più arrivate contro team di prima fascia. Sarà possibile rivedere la squadra delle prime due giornate? La risposta la dà Gianluigi Galetti.

"Capisco che fa male vedere la Virtus perdere, ma non bisogna dimenticare quelle che sono le premesse di questa stagione – tuona il coach giallonero –. Le formazioni che abbiamo affrontato costano almeno tre volte la nostra. Noi ci proviamo, ma abbiamo un gruppo di ragazzi inesperti, che l’anno scorso erano nelle giovanili o in B Interregionale. E’ normale avere degli sbalzi di prestazione. Se qualcuno pensa che Loreto sia una squadra debole si sbaglia, ha giocatori esperti, Valentini è un ottimo lungo, Graziani e Terenzi sono due guardie pericolose, e hanno un bravo coach come Ceccarelli: non sarà facile".

Con Tambwe non al meglio per la fascite plantare, ci si attende un Boev all’altezza della situazione, ma tutti dovranno mostrare un atteggiamento differente. Galletti non pensa che sia quello il problema.

"A Jesi ho inserito Castellino e Metsla in quintetto perché volevo avere delle rotazioni diverse, ma la loro grande prestazione al tiro ha fatto saltare tutto. Iniziare male le partite è un problema, ma gli ultimi avversari erano di alto livello. Ultimamente abbiamo avuto problemi fisici, ma ora dobbiamo metterli alle spalle e lo dobbiamo fare anche per chi continua a darci un grande supporto, come hanno dimostrato i nostri tifosi a Jesi. Mi piacerebbe che tutti capissero che la società poteva anche non essere qui a lottare e che i ragazzi ce la stanno mettendo tutta".

Vuole compattare l’ambiente Galetti, e fa bene, perché i prossimi quaranta minuti determineranno il cammino della Virtus.