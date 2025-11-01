Virtus Medicina, la regina indiscussa. Agnoletti: "Cerchiamo nuove risposte"

In materia Virtus Medicina sono i numeri a parlare per lei. Che da regina del girone G di serie C, e maggiore pretendente al salto in B Interregionale, ha fin qui sfoggiato un inizio di campionato da 5 vittorie su 5 e un impatto subito determinante. I gialloneri di coach Alessio Agnoletti, che stasera alle 19 faranno visita alla Francesco Francia, seconda insieme a Castelnovo ne’ Monti e reduce da 4 vittorie consecutive, sono il terzo attacco del raggruppamento (80,4 di media alle spalle delle reggiane Castelnovo e Scandiano) e la terza difesa (67,2 dietro a Francesco Francia e Castelnovo).

Cifre che testimoniano tanto l’identità del suo nuovo tecnico, subentrato in estate a ‘Bidi’ Bettazzi, quanto la missione di chi, a chiare lettere, ambisce alla promozione. E con un assetto che miscela perfettamente i giovani (Lorenzo Zanetti, 24 anni, e Alessandro Alberti, 23, viaggiano rispettivamente a 14,6 e 10,8 di media) ai più esperti: leggere alla voce Marco Morara (11,6), Riccardo Iattoni (10,8), Francesco Magagnoli (13,3) e Mattia Masrè (8,2).

"Stasera sarà una partita molto difficile – spiega Agnoletti –, come lo saranno molte partite in questo campionato. Zola Predosa è una di quelle squadre candidate al salto di categoria e una di quelle che nell’ultimo mese, tolta la prima partita persa sul campo della Sg Fortitudo, viene da 4 vittorie di fila. A livello psicologico sono senz’altro molto carichi, così come noi. Dopo un buonissimo inizio di stagione vogliamo confermarci, ma non solo: cerchiamo di fare uno step successivo verso una presa di coscienza maggiore".

Non una gara-crocevia, ma un primo banco di prova su un parquet difficile.

"Nonostante qualche acciacco e qualche assenza vogliamo essere competitivi e giocare una gara di alto livello. Vedremo come andrà a finire, ma ritengo sia presto dire che è una partita decisiva per la classifica perché siamo all’inizio di questo campionato e la strada è ancora lunga. Ma è uno di quei test che potrà dare delle risposte in merito a dove siamo e chi siamo".

Dall’altra parte si gode il momento positivo la Francesco Francia, guidata da coach Andrea Mondini, alla terza panchina alla corte del presidente Andrea Venturelli. I biancoblù, che in Isacco Lovisotto (12,2) e Andrea Graziani (11,8) ha i suoi principali terminali offensivi, suonano la carica in vista del derby.

"Siamo in costruzione visto che la squadra è cambiata molto rispetto all’anno scorso e stiamo creando la nostra identità per evitare gli alti e bassi nelle partite. Da un lato manca ancora un po’ di continuità, ma contro Medicina, che è una delle più forti del campionato, se non addirittura la più forte, sarà un bel test per vedere a che punto siamo di questo processo".