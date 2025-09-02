Virtus, ora avanti tutta. Doppio test per crescere

La quinta settimana di preparazione della Virtus è quella che porta al doppio impegno, domani a Ferrara e sabato al Ruggi contro Forlimpopoli. Due tappe che avvicinano i gialloneri al campionato con l’obiettivo di trovare maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti e una fluidità offensiva che ora non c’è. Nelle ultime uscite, infatti, si è vista la Virtus al meglio solo per trenta minuti, complici degli avvii troppo soft, mentre nei finali punto a punto raramente sono arrivate le scelte corrette.

Da bordo campo, uno che ha sempre seguito il gruppo e che ha l’esperienza per intuirne pregi e difetti è Carlo Marchi, che fotografa così il momento dei suoi. "La squadra è in una fase della preparazione dove anche la stanchezza si fa sentire – illustra il direttore sportivo della Virtus –, ma devo dire che a Ravenna, a parte il primo quarto, in cui non siamo riusciti a fare niente, gli altri parziali ce li siamo giocati alla pari. Dovremo crescere piano piano, tutti assieme e per ora ho visto un gruppo che in palestra lavora sodo".

Quando tentiamo di andare più sui singoli, Marchi preferisce dribblare. "Sarebbe facile fare il nome di Pollini, che ha fatto vedere qualità fisiche tecniche, ma la cosa che mi preme vedere adesso è il rendimento di insieme, ognuno nel suo ruolo. Anche perché il nostro obiettivo sarà quello di lottare uniti, compatti, la nostra squadra non ha una star, dovremo sacrificarci e incitarci l’uno con l’altro".

Parole che suonano come un monito quelle di Marchi, forse per ricordare ai suoi che la strada che porta alla salvezza non sarà semplice, anche guardando i valori in campo. "La mentalità sarà quella di giocarsela con tutti – conclude ‘Charly’ –, ma sicuramente il nostro target resta quello della salvezza, dove ci sono forse altre quattro, massimo cinque squadre della nostra fascia".

Domani a Ferrara, contro una neopromossa che sarà di scena al Ruggi nella terza di campionato, sarà importante disputare un test consistente, perché se è vero che le amichevoli hanno un valore relativo, è anche vero che vincere aumenta l’autostima e fa lavorare meglio.

Campagna abbonamenti. Continua nel frattempo la campagna abbonamenti della Virtus. Sarà aperta fino al 17 settembre e le nuove tessere saranno sottoscrivibili in sede, in viale Carducci 57/c, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 e sabato 13 settembre dalle 10 alle 12.