Virtus, ora il primo obiettivo è la salvezza. Un successo può portare già al traguardo

Dopo la sconfitta nel derby, la Virtus (ore 21) gioca sul campo di Desio: una partita che se vinta può certificare o quasi la permanenza matematica in B Nazionale. L’obiettivo minimo è a portata di mano dei gialloneri, serve un ultimo sforzo per arrivarci e poi giocare le partite che resteranno con la possibilità, seppur difficile, di poter giocare i play in. Un passo alla volta, stasera nel frattempo coach Gianluigi Galetti dovrà fare i conti con le assenze dei due lunghi Kadjividi e Anaekwe, e con una caviglia in disordine di Dario Masciarelli che si è fatto male nelle prime battute del derby e non è decisamente al meglio: stringerà i denti per essere in campo insieme ai suoi compagni. La V imolese avrà quindi le rotazioni risicate all’osso, mancando i centimetri di Kadjividi e Anaekwe il gioco sotto i tabelloni sarà sicuramente più problematico; questo significa che Galetti dovrà adeguarsi ancora una volta facendo di necessità virtù.

Il grande ex della partita è l’allenatore dei lombardi Marco Regazzi, uno che ha il cuore virtussino dopo i tanti anni da giocatore e coach dei gialloneri. Un rapporto chiuso prematuramente nella scorsa stagione quando il club decise di interrompere la collaborazione mettendo in cabina di comando Mauro Zappi. Avere un ex sulla propria strada, sarà un ostacolo in più sulla strada della squadra imolese. Un ostacolo da superare per certificare la permanenza in categoria, e per farlo stasera servono i due punti.

Le gare: Crema-San Vendemiano, Saronno-Monferrato, Agrigento-Mestre, Faenza-Fulgor Fidenza, Capo d’Orlando-Ragusa, Treviglio-Andrea Costa, Vicenza-Lumezzane, Fiorenzuola-Fulgor, Legnano-Piacenza.

La classifica: Treviglio Brianza 52; San Vendemiano e Legnano 48; Capo D’Orlando 42; Fulgor Omegna, Faenza e Mestre 40; Agrigento, Fulgor e Casale 36; Vicenza e Lumezzane 32; Virtus Imola 30; Andrea Costa 28; Crema, Piacenza e Desio 24; Fiorenzuola 20; Virtus Ragusa 16; Robur Saronno 12.