Virtus, ora si fa sul serio

Settimana importante per la Virtus, chiamata a un doppio impegno probante, anche se amichevole, contro Jesi e Ravenna. Si comincia oggi (palla a due ore 19) al PalaRuggi contro la formazione marchigiana, futura avversaria dei gialloneri – in campionato l’andata si giocherà a Jesi il 26 ottobre, settimo turno – e compagine di sicuro valore. Priva del suo fortissimo tiratore, Haukur Palsson (impegnato con la nazionale dell’Islanda agli Europei dove oggi farà il suo esordio contro Israele), la formazione guidata da Ghizzinardi ha un roster di tutto rispetto, come testimonia il recente successo contro Loreto Pesaro per 81-56.

Squadra rinnovatissima, con l’oriundo Santiago Bruno unico confermato, i fari sono puntati sul play Piccone (24 nella prima uscita), sull’ex Andrea Costa Luca Toniato, ma anche sulla guardia Matteo Nicoli, e soprattutto sulla coppia di lunghi formata da Marco Arrigoni, ‘4’ di grande esperienza che quest’anno ha sfiorato la promozione con l’Herons, e Marco Di Pizzo, il pivot proveniente dall’altra squadra di Montecatini. Dopo Rimini e Andrea Costa rimane quindi alto il livello delle avversarie della Virtus, come richiesto da Galetti, che nel frattempo sta cercando di dare una quadratura a un gruppo che lavora assieme a pieno regime già da 20 giorni.

L’unico ai box sarà Gloris Tambwe, il giovane cambio di Boev, che finora ha messo in mostra grande vitalità e un’ottima duttilità difensiva, dove si è dimostrato capace di difendere un po’ su tutti. Dovrebbe essere al suo posto, anche se ieri ha goduto di un turno di riposo, Lorenzo Baldi. Il regista ha sentito un leggero fastidio al tendineo rotuleo, probabilmente a causa dei carichi di lavoro, e ieri pur essendo al Ruggi coi compagni è andato a scartamento ridotto. Sarà sicuramente a disposizione, come ci aveva anticipato il coach forlivese, anche Nicolò Castellino, il play-guardia aggregato alla Virtus.

A un mese esatto con Fabriano, di tempo per oliare i meccanismi ce n’è tanto, ma uscita dopo uscita è normale attendersi dei progressi e tra oggi e sabato a Ravenna, contro un’altra protagonista del girone B, si avranno risposte interessanti. Nei successivi quindici giorni si proseguirà al ritmo di due uscite con Ferrara e Forlimpopoli prima e il torneo che si giocherà a Jesi il 12 e 13 settembre. Gli accoppiamenti dovrebbero essere annunciati a breve.

Campagna abbonamenti. E’ stata lanciata ieri, e solo sui social, la nuova campagna abbonamenti della Virtus. Sarà aperta da oggi fino al 17 settembre e sottoscrivibile in sede, in viale Carducci 57/c, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, sabato 30 agosto e sabato 13 settembre dalle 10 alle 12.