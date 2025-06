Virtus Pallacanestro Imola: Progetto Biennale e Sfide Economiche per il Futuro

In Romagna la gente preferisce sempre rimboccarsi le maniche e lavorare. E’ una prerogativa di questa terra, i fatti alle parole sono un mantra. L’imolese, anche se abita in provincia di Bologna, si ritiene un romagnolo e come tale è fedele alla premessa iniziale. La situazione della Virtus è nota, il club ha più di qualche difficoltà e ci sono dei disavanzi economici da chiudere prima di tuffarsi nel futuro. La fotografia della situazione arriva con una nota del presidente Stefano Loreti.

"Ho atteso nell’inviare questo comunicato – si legge – a nome di Virtus Pallacanestro Imola, per avere il tempo di verificare la posizione in cui ci troviamo e a cosa possiamo realmente ambire. Io e Renzo Balbo stiamo facendo grandi sacrifici per fare fede ai nostri impegni. In queste ultime settimane abbiamo dato il via a un progetto sportivo biennale, periodo nel quale ci sarà anche un anniversario per noi molto importante come il Novantennale di questa società fondata nel 1936".

Nella nota il numero uno giallonero va più nel dettaglio descrivendo la situazione e facendo chiarezza sullo stato delle cose.

"Abbiamo ricevuto moltissime adesioni al nostro progetto da parte di aziende del territorio, ma anche esterne ad esso e di tantissimi privati che ci hanno permesso di essere ottimisti, ma non ancora certi, di poter partecipare al prossimo campionato di B Nazionale. Stiamo lavorando con forza e tenacia per rendere sicura la nostra partecipazione e la nostra continuità. In merito a ciò vorrei ringraziare tutte le persone che hanno manifestato vicinanza e fede per la nostra società e che si stanno impegnando oltre lo stremo delle forze per noi".

Loreti non dimentica i supporter virtussini che stano vicino a lui e al socio Balbo.

"Una citazione particolare va a tutti i nostri tifosi che mi hanno dimostrato grande vicinanza, spirito di appartenenza e di capire il momento in cui ci troviamo dando ognuno, a suo modo, il contributo. Saprò essere più preciso sul nostro futuro verso i primi giorni di luglio, data entro la quale avremo una situazione più definita. Sono fiducioso, ma per rispetto verso tutti attendo a fare proclami e ci prepariamo a un mese lavorativo molto importante per garantirci la giusta serenità nell’affrontare il prossimo anno".

Il numero uno giallonero parla con cautela, ma l’impressione è quella che avverrà il miracolo e la Virtus possa continuare a giocare in serie B Nazionale con un gruppo molto giovane.