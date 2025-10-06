Virtus, Pollini non basta contro Ferrara. Galetti va vicino a una rimonta clamorosa

VIRTUS 79 FERRARA 84

VIRTUS: Baldi 19, Mazzoni, Errede 2, Kucan 19, Tambwe 7, Melchiorri 8, Metsla, Cosma ne, Sanviti, Pollini 23, Boev 1. All. Galetti.

ADAMANT FERRARA: Dioli 2, Bellini 2, Sackey 4, Pellicano 3, Samaritani ne, Santiago 5, Tio Tiagande 20, Casagrande 7, Solaroli 11, Caiazza 5, Renzi 11, Marchini 14. All. Benedetto.

Arbitri: De Biase di Treviso, Zoccolo di Pordenone e Cavinato di Limena.

Note: parziali 17-24, 37-45, 59-70. Tiri da due: Imola 22/50, Ferrara 23/41. Tiri da tre: 7/24, 8/25. Tiri liberi: 14/20, 14/17. Rimbalzi: 46, 35.

Prova di forza di Ferrara, prova di resistenza della Virtus. Al termine di un derby quasi a senso unico, condotto per 38 minuti e mezzo dagli ospiti, Imola ha comunque la forza e l’orgoglio di non mollare rientrare dal -17 e sbagliando anche la tripla del -1 con Baldi, a 12’’ dalla sirena sul 79-83. Difficile chiedere di più a un gruppo che per competere a questi livelli avrebbe bisogno di un apporto importante da tutti. Anche per i meriti di un Adamant sicura protagonista di questo girone con un Tio Tiagande solido mvp (20 e 11 rimbalzi). L’avvio è tutto di marca ferrarese, con Baldi unico in grado di trovare il canestro mentre gli ospiti volano sul +10 (5-15).

La vitalità di Tio Tiagande e dell’ottimo imolese Solaroli sono una spina nel fianco per la difesa di casa, che fatica a trovare contromisure. In avvio di secondo quarto è il solito Pollini a suonare la carica con due triple che riportano la Virtus sul -4.

Purtroppo, però, il neoacquisto Caiazza, ma soprattutto un tarantolato Marchini (12 punti in 9’) ricacciano giù Imola che in un amen sprofonda a -15 (30-45). Un monumentale Pollini (17 all’intervallo) regala un secondo tempo ai suoi. Peccato che il rientro dagli spogliatoi coincida con il risveglio di Andrea Renzi. Il fuoriclasse dell’Adamant cancella lo 0/6 iniziale con due triple e tre liberi conquistati di pura furbizia.

La Virtus non è sufficientemente aggressiva in difesa (2 falli nel quarto) e sprofonda fino a -17 (49-66). Il trio Baldi-Pollini-Kucan confeziona un 13-0 a cavallo degli ultimi due parziali che nessuno poteva a prevedere. Melchiorri dai 6,75 infila il -3 (74-77) che fa esplodere il Ruggi al 37’. Il cambio Mazzoni-Kucan, però, è un mezzo autogol che genera sei punti degli ospiti, il croato in serata rientra, colpisce da 3 e ispira l’ultimo parziale, ma Ferrara ne ha di più e vince con merito.

Le altre gare: Loreto-LuissRoma 69-79, Caserta-Ravenna 80-72, Fabriano-Faenza 84-90, Jesi-Latina 75- 82, Livorno-Quarrata 75-56, San Severo-Nocera 92-84 , Piombino-Chiusi 82-83, Casoria-Virtus Roma 69-75, Riposa: l’Up Andrea Costa Imola.

La classifica: Caserta, Latina, Faenza, Livorno e Virtus Roma 6, Luiss Roma e Ferrara 4, Virtus Imola, Ravenna, Jesi, San Severo, Chiusi e Piombino 2, Nocera, Casoria, Fabriano, Andrea Costa, Quarrata e Pesaro 0.