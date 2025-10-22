Virtus prima della classe: "Un avvio straordinario"

"Ci abbiamo creduto fino alla finale contro una Bramante Pesaro davvero forte e nonostante un passivo (-9) siamo riusciti nell’impresa di vincere una gara molto complicata". Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Virtus Civitanova, commenta la vittoria sul supplementare contro i pesaresi. "Abbiamo pressato e recuperato palloni – ricorda il coach – che poi i miei sono stati bravi a fare canestro, peraltro anche difficili, poi metterei le nostre individualità". Ma non è stato semplice. "Affatto. I pesaresi hanno dimostrato di essere una grande squadra, hanno sfruttato i punti di forza e la gara è stata davvero molto difficile". E domenica i civitanovesi osserveranno il turno di riposo. "Sfrutteremo questo periodo per recuperare Fofana e Mwambila, sono tre settimane che ci stiamo allenando non al meglio e tutti hanno dato un qualcosa in più durante le gare". Dopo quattro turni la B-Chem Virtus Civitanova è l’unica a punteggio pieno. "Onestamente – conclude Domizioli – era qualcosa di impensabile all’inizio, però ce lo stiamo meritando facendo tutto con impegno e dedizioni. Ora c’è da mantenere la barra dritta avendo visto quanto sia complicato e difficile il campionato di B Interregionale".