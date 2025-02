Virtus, qualche rimpianto di troppo. Ma Galetti crede nei suoi ragazzi

I numeri e la classifica, sono sempre lo specchio del rendimento di una squadra. Questo dice più o meno la legge del basket, ma in casa Virtus non mancano i motivi di rimpianto per come le cose potevano essere diverse. Nel conteggio alla Virtus mancano almeno 6 punti, tre vittorie che corrispondono a tre partite lasciate per strada.

Le prime due che vengono in mente sono il derby d’andata con i Blacks Faenza, l’ultimo match del 2024 con la capolista Legnano, e ancora il match della scorsa settimana sempre contro i faentini. Questi sono gli esempi più lampanti, ma andando a spulciare fra le pieghe probabilmente almeno in un’altra occasione, una partita che sembrava vinta, è stata buttata alle ortiche.

Il bilancio della Virtus dice 12 vittorie e 14 sconfitte, un saldo negativo che vale il tredicesimo posto, una posizione migliorabile per il gruppo allenato da coach Galetti. Il bilancio è in negativo, l’allenatore giallonero ha portato una nuova filosofia di gioco, la squadra è stata rinnovata in gran parte, ma soprattutto ci sono tanti giovani.

Durante il campionato sono stati fatti anche dei cambi di organico, con la truppa giallonera che è stata ulteriormente ringiovanita. Tutti fattori che alla lunga si pagano, la regular season sta andando nella fase discendente e in casa giallonera si proverà a scalare posizioni, facendo migliorare i giovani.

Mancano 13 partite alla fine, sei si giocheranno in casa e sette in trasferta, e in questo ultimo conteggio c’è il derby del 23 marzo con l’Andrea Costa. Prima di arrivare alla madre di tutte le partite bisognerà giocare 7 match, il prossimo è quello casalingo con Casale Monferrato. All’andata in Piemonte la Virtus perse con uno scarto importante, quel passo falso richiede un riscatto e va capito come i gialloneri arriveranno a questo incontro.

In questi giorni lo staff medico ha fermato sia capitan Masciarelli che Pinza, tutti e due hanno acciacchi da gestire e lavoreranno con il gruppo solo negli allenamenti più vicini alla palla a due di domenica. Sia Masciarellia che il giovane saranno comunque in campo.

La Virtus ha bisogno dell’apporto di entrambi, della loro verve e di quella facilità di canestro che sanno mostrare quando c’è da prendersi delle responsabilità.