Virtus, Rimini è di un’altra categoria. Ma Kucan e Pollini si fanno valere

VIRTUS

59

DOLE RIMINI

92

VIRTUS : Baldi 8, Kucan 8, Melchiorri 10, Mazzoni 2, Boev 6, Pollini 14, Metsla 3, Sanviti 4, Santandrea, Errede, Tambwe 4, Cosma. All. Galetti.

DOLE RIMINI: Denegri 6, Leardini 14, Marini 14, Ogden 12, Sankare 18, Simioni 9, Tomassini 11, Robinson ne, Pollone 7, Ricci 2, Bonfé. All. Dell’Agnello.

Note: parziali 16-25, 30-47, 48-79.

Prima uscita stagionale della Virtus Imola, che trova al PalaRuggi un pubblico non certo da scrimmage di agosto. Quasi duecento persone sugli spalti e la curva che ha accolto i nuovi arrivati con cori e canti, in pieno clima campionato.

I ritmi, però, pur con grande volontà da ambo le parti sono stati quelli consoni a una amichevole. E la Dole Rimini ha saputo far valere il maggiore tasso tecnico, vincendo quattro quarti su quattro per un più 32 di margine. I riminesi scendono in campo senza poter contare sull’asse play pivot, visto che Camara è ai box e Robinson, appena arrivato, svolge solo il riscaldamento.

Nel quintetto iniziale, Dell’Agnello inserisce quindi Denegri al posto di Robinson e Simioni per Camara, assieme a Marini, Pollone e Ogden, mentre Galetti parte con le presunte seconde linee, ossia Pollini, Sanviti, Metsla, Errede e Tambwe.

I primi quattro punti li insacca Ogden (0-4), subito ben servito dai compagni, mentre sono due liberi di Pollini, il migliore dei suoi, i primi punti dell’annata giallonera.

Due triple di un ispiratissimo Sankare (saranno quattro alla fine) siglano il +11 (10-21), dall’altra parte sei punti filati del croato Kucan riportano in scia la Virtus, ma alla prima sirena sono nove i punti per gli ospiti.

Parte forte Rimini anche nel secondo parziale, appoggiando con pazienza la palla vicino a canestro dove Imola denota un gap evidente. Un tap-in dell’ottimo Leardini vale il +6 (10-16), margine che gli ospiti conservano senza problemi fino al 22-14 con cui si aggiudicano anche il secondo quarto.

Parte per la prima volta avanti la Virtus nel terzo parziale, ma è di nuovo Sankare con 7 punti quasi filati a ridare il vantaggio ai suoi (9-11), poi sale in cattedra Tomassini con due triple a segnare la fuga della Dole, che riesce a dilagare.

L’ultimo parziale vede le seconde linee in campo, Baldi cerca di dare una gioia ai suoi, ma anche gli ultimi dieci minuti si chiudono con Rimini avanti. Nel complesso la Virtus ha messo grande impegno per tutti i quaranta minuti, ma ha ancora alcuni elementi non al top e manca l’intesa offensiva, come è normale che sia a questo punto del precampionato.