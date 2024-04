Virtus Roma batte Goldengas Senigallia 48-47, vittoria sofferta in casa per i padroni di casa

VIRTUS

48

GOLDENGAS SENIGALLIA

47

: Whelan 13, Casale 5, Rocchi 5, Valentini, Fokou 6; Frisari 2, Pellegrinotti ne, Zoffoli, Banach ne, Giacomi 11, Giorgi 6. All. Tonolli.

SENIGALLIA: Giacomini 13, Imsandt 3, Brigato 7, Landoni 10, Medizza 5; Tornatore, Sanna 3, Patrignani ne, Arceci ne, Neri 2, Benzoni, Bracci 4. All. Gabrielli.

Arbitri: Zara di Oristano e Mura di Selargius.

Parziali: 14-9 31-18 42-33 48-47.

La Goldengas cede a Roma contro la Virtus 48-47 in un match sempre condotto dai locali, spinti, nella piccolissima palestra di casa da un pubblico caldissimo e vicinissimo al campo (se non ai bordi, e dire che i tifosi romani sui social si erano lamentati dei 1.000 posti del PalaPanzini…). Difficoltà senigalliesi nei primi 20’ in attacco e nonostante a livello difensivo la squadra di Gabrielli regga alla fine del secondo quarto si è già fatta eguagliare la differenza canestri dell’andata (+13). Dopo lo stop arriva un discreto terzo parziale della Goldengas, anche se il margine resta ampio per i locali: 42-33 al 30’. Inizio di periodo conclusivo super per Senigallia che torna a -2 al 35’ (44-42). La Goldengas va a -1 con Bracci a 16 secondi dal termine (48-47). Fallo su Giorgi, che fa 0-2 ai liberi, Giacomini si fa tutto il campo e si prende l’ultimo tiro ma sbaglia e la Virtus Roma festeggia.

Andrea Pongetti