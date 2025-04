Virtus: sfida cruciale contro Lumezzane per l'accesso ai play in

Nell’ultima gara si è vista probabilmente la Virtus più brutta dell’anno. La squadra giallonera sempre in balia di Omegna, probabilmente l’appagamento per la salvezza aritmetica conquistata la domenica precedente ha giocato uno scherzo ai virtussini.

Più in generale può essere stata semplicemente una giornata no contro un’avversaria che sta facendo un torneo incredibile. Vanno messi in conto però anche altri fattori, ancora una volta la Virtus era senza Kadjividi, mentre Anaekwe e Masciarelli hanno stretto i denti cercando di dare il loro supporto ai compagni. Non aver fatto risultato è un passo indietro, e un ostacolo in quella che è la corsa alla qualificazione per i play in dove le squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto di ogni girone saranno ammesse all’appendice della regular season, con accoppiamenti all’interno dei singoli gironi. La nona affronta la dodicesima, mentre la decima se la vede con chi si è piazzato undicesimo. Nel turno successivo entrano in scena la settima e ottava, altra serie che mette in palio due posti per i playoff.

La squadra di Gianluigi Galetti è tredicesima a due punti dal Lumezzane, i bresciani sabato saranno di scena al PalaRuggi e la sfida mette in palio l’eventuale accesso ai play in. In classifica Lumezzane ha 34 punti, rispondono i gialloneri con 32 e sabato occorrerà vincere per l’aggancio. Non importa il punteggio, all’andata la Virtus si impose 66-57. Portarsi sul 2-0 negli scontri diretti sarebbe un fattore importantissimo prima della chiusura di regular season sul campo di Capo d’Orlando. Quest’ultimo incontro è previsto il 27 aprile. La situazione ottimale è vincere entrambi gli incontri in modo da non dover fare nessun tipo di calcolo. Il primo step è il match con Lumezzane, i virtussini sono obbligati a vincere per raggiungere i bresciani che occupano l’ultimo posto che vale i play in.

Dovesse arrivare una sconfitta, significherebbe scendere in Sicilia senza obiettivi, ma con la certezza di vedere calare il sipario il 27 aprile. La Virtus ha una chance, può e deve giocarsela, per cancellare la sconfitta con Omegna, ma pure per regalare ai tifosi i due punti in quella che potrebbe essere l’ultima partita stagionale al PalaRuggi. Una vittoria con Lumezzane per provare ad allungare la stagione. Si può fare.