Virtus, su il sipario: adesso si fa sul serio. Galetti: "Dobbiamo dare tutto per i tifosi"

Fuori i secondi. Prendiamo in prestito dalla boxe un’espressione che calza a pennello in questa prima giornata. In sostanza dopo un lunghissimo precampionato, è arrivato il momento di fare parlare il campo, e allora spazio a Melchiorri e compagni, che oggi al PalaRuggi (palla a due ore 18) ospitano la Ristopro Fabriano. Dopo un’estate movimentata, che ancora produce cambiamenti in società, possiamo finalmente parlare di basket giocato, quello che vale i primi due punti stagionali. I marchigiani hanno fallito l’occasione interna contro Latina e arrivano a Imola con un pizzico di pressione in più, e con un roster di valore ma non così lontano da quello giallonero. Mettendo a confronto i due starting five, in cabina di regia Baldi se la vedrà con l’argentino Beyrne, Melchiorri avrà lo scomodo ed esperto Centanni, nel ruolo di ala sfida tra stranieri, Kucan e il lettone Silke Zunda, poi Mazzoni dovrà cercare di limitare Vavoli, mentre un acciaccato Boev sarà opposto al solido Ponziani. Dalla panchina Dri è una sicurezza, poi ci sono quattro 2005.

"Hanno un ottimo quintetto e due elementi di esperienza come Dri e Centanni – evidenzia Gianluigi Galetti –, in più avendo giocato nella prima giornata, hanno un piccolo vantaggio rispetto a noi. D’altro canto affrontare una squadra che viene considerata vicina al nostro valore ci deve fare buttare tutto sul campo, ancora di più dopo che i nostri splendidi tifosi ci hanno caricato in settimana". Non è un mistero che la salvezza della Virtus Imola andrà costruita al Ruggi, e il doppio turno iniziale prima del derby, va capitalizzato al meglio, anche per infondere quella sicurezza che un gruppo giovane necessita. "A questa sfida ci arriviamo bene – continua Galetti –, Boev non è al meglio, ma ci sarà, poi avere preso quella batosta a Ozzano ci è servito per compattarci e lavorare con grande concentrazione". La notizia dell’inserimento del concittadino Ferruccio Tassinari nell’organigramma societario ha sicuramente regalato un extramotivazione al coach forlivese, che ritrova una persona molto vicina. "Lui per me è un fratello, ma la cosa importante è che Ferruccio colmerà una lacuna che c’era a livello dirigenziale e porterà la sua esperienza non solo a livello sportivo, ma anche di marketing". Arbitri dell’incontro Alessandro Costa di Livorno, Maria Giulia Forni di Cervia e Nicola Alessi di Lugo, mentre la biglietteria sarà già aperta alle ore 16 e i cancelli alle 17.

La classifica: Virtus Roma 4, Jesi, Caserta, Piombino, Ravenna, Latina, Faenza, Pielle Livorno, Luiss 2, Andrea Costa, Nocera, Loreto Pesaro, Quarrata, Casoria, Fabriano, San Severo, Ferrara, Chiusi e Virtus Imola 0.