Virtus superiore in casa. Il Rosignano si inchina

VIRTUS CERTALDO72SEI ROSE ROSIGNANO69

VIRTUS CERTALDO: Mencherini 20, Rettori 18, Gualtieri 13, Silveira 8, Ricci 6, Ceccarelli 3, Rosi 2, Viviani 2, Guainai, Fedeli n.e., Borghini n.e., Nesi n.e. All.: Crocetti

BASKET SEI ROSE ROSIGNANO: Angiolini, Bartoli, Biancani 4, Boldrini 11, Brunelli 8, Creati 2, Geromin 19, Politi, Rubini 13, Ticà P. 9, Ticà V. 3. All.: Biancani.

Arbitri: Filipovic e Cavallo di Siena.

Parziali: 20-14, 26-40, 57-47.

CERTALDO – E allora sarà derby valdelsano anche in Coppa Toscana di Serie C. La Virtus Certaldo fa suo il preliminare contro Rosignano e si guadagna così la sfida di domenica prossima contro l’Abc Castelfiorentino. Al palazzetto di Canonica la squadra di coach Crocetti, priva dell’infortunato Niccoli, soffre nei primi minuti la miglior partenza degli ospiti (8-14 al 6’), salvo poi piazzare un break di 12-0 che vale il 20-14 al 10’. Secondo tempino decisamente a favore di Rosignano, che con un parziale di 6-26 va al riposo lungo sul 26-40. Ospiti che toccano il massimo vantaggio (18 punti) subito dopo il rientro dagli spogliatoi, prima che si scateni nuovamente la Virtus: parziale di 31-7 e 57-47 per i valdelsani al 30’. Nell’ultimo quarto Rosignano rimonta pian piano, ma i padroni di casa sono bravi a rimanere sempre avanti nel punteggio riuscendo a portare così a casa la prima vittoria stagionale.