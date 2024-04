Virtus, terzo stop. Zappi ringrazia i suoi:: "Hanno dato tutto»

Per commentare la gara fra Virtus e Mestre, bisogna partire dalla fine quando i gialloneri sono usciti fra gli applausi nonostante la terza sconfitta consecutiva. Un segnale chiaro e forte di come gli uomini di Mauro Zappi (foto) abbiano dato tutto quello che avevano. Senza Barattini, e con Masciarelli, Chiapelli e Magagnoli debilitati dalla febbre; nonostante tutto i tre influenzati hanno infilato 42 dei 74 punti totali segnati dalla V imolese: "In primo luogo dico che vanno ringraziati i miei giocatori – racconta Mauro Zappi – perché Masciarelli aveva 39 di febbre la mattina della partita, Chiappelli 38, mentre Magagnoli 37 ma arriva da due giorni con la stessa temperatura di Masciarelli. Tutti e tre hanno dato un contributo importante sotto farmaci; la loro prestazione dimostra le persone che sono e l’attaccamento che hanno per questa maglia. Dico grazie a tutto il gruppo e a chi in settimana e in partita ha sopperito con il proprio impegno alle assenze". Di fronte la Virtus aveva Mestre un’avversaria che naviga nei quartieri alti: "C’era una squadra che pure al PalaRuggi ha fatto vedere il proprio valore, tutto quello che potevamo fare l’abbiamo fare. Dobbiamo essere obiettivi, non eravamo in condizioni idonee per affrontare un’avversaria come Mestre. I miei ragazzi hanno dato tutto, e anche di più, di quello che potevano dare".

Il tallone d’Achille della Virtus ancora una volta sono stati i tiri liberi; i gialloneri hanno chiuso con un 10/23: "Siamo arrivati alla 32a giornata con la percentuale del 70%, tiriamo male e questo è un aspetto che incide. Prendo ad esempio Magagnoli, solitamente è uno quasi infallibile, ha fatto 3/6, non arrivava al ferro per le gambe pesanti dovute all’influenza. La cosa che possiamo fare è continuare a lavorare per migliorare". Due gare al termine, le speranze di partecipare ai playoff ridotte: "La vittoria di San Severo e la nostra sconfitta dicono che è difficile raggiungerli. La matematica ancora non ci condanna, dobbiamo provarci finche avremo speranza".