Virtus, Torreggiani è fuori: "Sono deluso: tre anni belli e nemmeno una parola"

La situazione attuale della Virtus Imola porterà con sé tanti cambiamenti, dietro la scrivania, nell’assetto societario, in campo e tutte quelle figure che gravitano attorno al club. Quando una squadra si riorganizza, diventa inevitabile che cambino gli interpreti. Poco prima del suo addio, l’ormai ex presidente Davide Fiumi, aveva rinnovato il contratto al direttore generale Gabriele Torreggiani, ma quest’ultimo non rimarrà alla Virtus e lo spiega lui stesso.

"Quelli alla Virtus – commenta Torreggiani – sono stati tre anni splendidi dove sono arrivate belle soddisfazioni, ma come tutte le cose c’è un inizio e una fine. Nella prossima stagione non sarò alla Virtus su espressa richiesta del presidente Stefano Loreti, mi ha comunicato che avrebbero fatto altre scelte, quindi nonostante il contratto appena firmato, ho accettato la sua richiesta risolvendo consensualmente a zero l’accordo. Una scelta che non graverà per nessun costo sulle casse della Virtus che verrà".

L’ormai ex dirigente della V imolese ha rinunciato a tutti i compensi previsti nell’accordo stilato qualche mese fa, un gesto non da tutti. Torreggiani ha qualche rammarico: "Sono stati davvero tre anni belli, dove ho lavorato in un club importante come la Virtus Imola. Mi dispiace però una cosa, non ho mai avuto nessun contrasto con il presidente Loreti o con altri dirigenti, dopo la rescissione contrattuale che mi legava ai gialloneri, non c’è stato nessun comunicato stampa sul mio addio. Questa cosa mi rammarica molto perché credo di aver dato tanto, ne prendo atto facendo il mio in bocca al lupo alla Virtus Imola e ai suoi meravigliosi tifosi per il futuro che verrà". Torreggiani è libero di accordarsi con qualunque altra società, nel suo curriculum ci sono vent’anni ad Ozzano e tre in giallonero dove il club ha fatto tante buone cose in B Nazionale.

Ora c’è da scrivere un nuovo futuro: "Qualcuno si è fatto avanti per avermi e questo fa piacere, mi è arrivata anche un’offerta da fuori regione. Farò le mie valutazioni per capire dove posso mettere a disposizione la mia esperienza maturata in tanti anni di pallacanestro". Intanto il club giallonero sta cercando di chiudere in pareggio i conti della stagione 2024/2025, e nel frattempo si cerca di capire se la formazione guidata da Gianluigi Galetti parteciperà alla serie B Nazionale o meno. L’intento è questo, ma nell’eventualità che accada ai nastri di partenza ci sarà un gruppo giovane e con un budget molto risicato.