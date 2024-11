Virtus, tour de force per l’assalto alla vetta: "Servirà una grande difesa contro Ragusa"

Stasera la Virtus gioca in casa (palla a due 20.30) con la Virtus Ragusa, la prima sfida di un tour de force che vedrà i gialloneri affronterà mercoledì in trasferta Fiorenzuola, poi ancora fuori Casale Monferrato e di nuovo in campo nell’infrasettimanale del 13 novembre al PalaRuggi con Treviglio. Il ritmo del campionato di B è molto serrati: questo è lo spirito con cui vanno sul parquet i ragazzi di coach Galetti. Sei incontri nel mese di novembre fra cui il derby del 24 con l’Andrea Costa: "Tutto il campionato sarà ricco di partite ravvicinate – commenta il dg Gabriele Torreggiani –,è presto per pensare al derby. In questo momento dobbiamo pensare alla partita con Ragusa perché ci serve un’altra buona prestazione di squadra e soprattutto una grande prestazione difensiva. Quella che è la strada da percorrere l’abbiamo capita e lo abbiamo dimostrato nell’ultima sfida. L’importante è proseguire in questa direzione, una gara alla volta".

Non possono esserci distrazioni, il messaggio del dg è quanto meno chiaro e da li non si può spostare il mirino: "Il focus non può che essere sul match con Ragusa, team che finora ha raccolto solo una vittoria in questo scorcio di torneo: "Incontriamo un’altra squadra che viene dalla Sicilia e che ha una posizione in classifica che non rispecchia minimamente quelle che sono le sue potenzialità. Hanno giocatori offensivi di talento enorme. Noi dobbiamo approcciare questo match bene cercando ogni volta di limare i dettagli e gli errori. Se non scendiamo in campo nel migliore dei modi, la sfida potrebbe prendere una piega complicata".

Le altre gare: Casale Monferrato-Piacenza, Omegna-Robur, Crema-Legnano, Vicenza-Capo D’Orlando, Faenza-Agrigento, Fidenza-Desio, Andrea Costa-Fiorenzuola, Lumezzane-San Vendemiano, Mestre-Treviglio.

La classifica: Legnano 12; Lumezzane, Mestre, Andrea Costa, Capo D’Orlando, Blacks Faenza, Omegna, Desio e Treviglio 10; Fidenza, Virtus Imola, San Vendemiano e Agrigento 6; Piacenza, Casale Monferrato, Fiorenzuola e Vicenza 4; Robur Saronno, Crema e Ragusa 2.