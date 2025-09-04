Virtus, un timido sorriso. Ferrara ora è più forte

108

VIRTUS IMOLA

95

ADAMANT : Dioli 6, Bellini 6, Sackey 13, Renzi 22, Pellicano 4, Ebeling 4, Santiago 17, Tio 21, Solaroli 6, Marchini 9. All. Benedetto.

VIRTUS IMOLA: Baldi 22, Kucan 13, Melchiorri 15, Mazzoni 3, Boev 9, Pollini 19, Errede 3, Tambwe 3, Metsla 8, Cosma ne, Santandrea ne. All. Galetti.

Note: parziali 31-18, 62-38, 89-64.

Niente da fare. La Virtus resta al palo. Anche a Ferrara contro una delle due neopromosse del girone B, Imola perde tre parziali su quattro, incassando il quarto stop in questo inizio di stagione. I gialloneri rischiano addirittura di affondare dopo i primi venti minuti nei quali vengono trafitti a ripetizione dall’Adamant, prima di risollevarsi, mostrando almeno una buona tenuta atletica. Troppo poco per essere soddisfatti, anche se i quattro giocatori in doppia cifra rappresentano una novità.

Pronti via e Benedetto si affida a Pellicano, Santiago, Solaroli, Tio e Renzi, mentre Galetti inserisce Pollini assieme a Kucan, Melchiorri, Mazzoni e Boev.

La partenza è in fotocopia alle altre amichevoli, ossia a handicap, con la Virtus che dopo tre minuti si ritrova sotto di 8 (11-31) con Santiago scatenato, autore di due triple e un assist sotto le gambe per Tio.

Nemmeno il time-out di Galetti cambia l’inerzia, con Imola inefficace in difesa, mentre i padroni di casa trovano il canestro in tutti i modi (5/6 da tre), arrivando al massimo vantaggio quando Renzi sale a quota 10 (29-15). Nel secondo parziale Galetti si affida al doppio play e il duo Baldi-Pollini ricambia con sei punti a testa, tenendo questa volta Imola in scia (16-12). Ferrara si conferma ispirata dalla lunga distanza: colpisce con Bellini e di nuovo con Santiago. Quattro triple che ricacciano a distanza e spezzano la resistenza della Virtus, che incassa altri 31 punti, un record negativo per questo precampionato. Dopo il break, si riprende con un copione simile, la differenza è che Imola questa volta ribatte colpo su colpo, grazie anche alla prima raffica di Ivan Kucan: tre triple del croato (11 nel quarto) mettono le ali agli ospiti. La Virtus arriva sul +5 (18-23), ma sul più bello le solite amnesie difensivi regalano il +1 al dinamico Sackey.

Alla distanza l’Adamant, che tiene a lungo Renzi a sedere, sembra accusare un po’ la fatica, trovando con meno frequenza il canestro, mentre il duo Baldi-Pollini continua a martellare e firma il 5 (8-13 al 6’). Una tripla di tabella di Errede e quella perfetta di Metsla valgono il +8 e subito dopo la miglior giocata della amichevole nasce sull’asse Melchiorri-Boev, col lungo che schiaccia il 15-24 con Ferrara ormai sulle ginocchia.