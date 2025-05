Vis 2008 Ferrara conquista la semifinale di Divisione Regionale 3

Sarà la Vis 2008 a giocarsi la semifinale di Divisione Regionale 3. I biancazzurri si aggiudicano infatti anche gara 2 dei quarti playoff contro una Despar che ha a lungo comandato i giochi ma, come spesso è accaduto in stagione, non è riuscita a portare a casa il risultato. I ragazzi di Tani escono tuttavia a testa alta da questo campionato.

L’equilibrio del Pala Aeffe in gara 1 si riflette anche nel match del Palapalestre. La Vis, dopo il 13-12 del primo quarto, cede il passo alla 4 Torri, che prende il comando dei giochi (19-21), ma non aumenta il divario, fino al break di Servidio che vale il +6. I biancazzurri, però, accorciano, e si va negli spogliatoi sul 23-27.

La zona continua a portare benefici ai granata, che vanno sul +6. Gli errori sono tanti, la Vis accorcia e la 4 Torri allunga nuovamente, dal 33-33, con i quattro punti di fila di Alex Bonaguro.

Prima della terza sirena, i padroni di casa si rifanno sotto 35-38: dopo il +3 vissino dell’andata, ci si gioca tutto nell’ultimo quarto.

I biancazzurri in un modo o nell’altro respingono ogni tentativo di fuga granata, e cominciano a bombardare dall’arco senza sosta: la quarta tripla del periodo significa il sorpasso per 47-44. La 4 Torri ha poche idee in attacco, e la Vis scappa definitivamente, anche se fa di tutto per non vincerla nel finale. La Despar si arrende 56-50, e saluta con rammarico i playoff al termine di una serie giocata alla pari.

Vis 2008 Ferrara 56 – 50 Despar 4 Torri (13-12; 23-27; 35-38)

Vis 2008 Ferrara: Santi 21, Bigoni 9, Chieregatti 7, Gullini 7, Accorsi 5, Germenji 3, Salvi F. 2, pellegrini 2, Frilli, Salvi M., Bettoli, Faggioli. All.: Bonora.

Despar 4 Torri: Vuocolo n.e., Fels n.e., Bonaguro A. 4, Maizi 2, Bonaguro C. 3, Bonfante 4, Servidio 6, Marianti Spadoni 3, Gambale 2, Pevere 12, Bernardi 2, Aboulfath 12. All.: Tani.