Vis 2008 Under 13 Elite trionfa nel Trofeo Emilia-Romagna

Una cavalcata durata 10 mesi, con la partenza di un progetto nuovo, ambizioso e sportivamente inclusivo, ha portato il percorso "In & Young" con la squadra Under 13 Elite targata Vis 2008 (Foto Mazzini) alla vittoria del Trofeo Emilia-Romagna, battendo nel doppio confronto di finale Bsl San Lazzaro. Il risultato è l’apice di una stagione se vogliamo storica nel suo piccolo, dove due realtà importanti della nostra città come Vis 2008 e Sbf hanno voluto fortemente un percorso formativo diverso per l’annata 2012. Una stagione che ha visto la vittoria in casa della Virtus Bologna nel girone ‘di ferro’ della prima parte di campionato e che ha visto i ragazzi finire terzi poco distanti dal ‘gotha’ della pallacanestro bolognese, regionale e nazionale. In mezzo alla stagione tanti tornei tra cui il "Città di Ferrara", chiuso al terzo posto grazie alla collaborazione di altre realtà importanti della provincia come Argenta, 4 Torri e Bondeno, a dimostrazione che per la città questa annata può essere davvero un fiore all’occhiello da non disperdere e da non sprecare. Le due partite con Bsl hanno messo in mostra delle prove corali, in cui i ragazzi sono cresciuti dal punto di vista offensivo in maniera esponenziale fino ad essere la miglior squadra del Trofeo Emilia-Romagna. Energia, personalità e impegno hanno fatto il resto, con una cornice di pubblico incredibile per l’atto finale di una partita di Under 13.

j.c.