Vis 2008 Under 17 Eccellenza si qualifica alle finali nazionali di basket

Un altro grande traguardo raggiunto da Vis 2008 ed in particolare dalla sua formazione Under 17 Eccellenza. Grazie alla doppia vittoria con Milano e Vado Ligure, i ragazzi di coach Santi sono infatti matematicamente qualificati alle finali nazionali di categoria, che si terranno a Chiusi e Chianciano Terme dal 16 al 22 giugno. Una cavalcata iniziata da lontano, che ha visto i giovani ‘vissini’ dominare la stagione regolare senza nemmeno perdere una partita, e vincere il titolo di campioni regionali al Palapalestre contro Reggio Emilia; poi la fase interregionale, con avversarie di altissimo livello, su tutte l’Olimpia Milano. Ma i biancazzurri hanno premuto il piede sull’acceleratore e l’agevole successo di ieri sul campo di Vado Ligure è valso la qualificazione matematica alle finali. I due punti più importanti sono arrivati però pochi giorni fa nella sfida al vertice contro Milano, giocata davanti ad un Palapalestre gremito: una gara equilibrata, che la Vis ha quasi sempre condotto, prima di rischiare nel finale sotto i colpi dei talentuosi giovani meneghini. Sul 69-71, Vis rimane concentrata e grazie prima a Ficetti (che trova il canestro della parità), poi a Segato (che in difesa trova una stoppata fondamentale) e infine a Costaglione (che si guadagna un fallo e segna due liberi), riesce a passare in vantaggio sul 73-71 con undici secondi da giocare. L’ultimo tiro allo scadere di Milano non va a segno e i biancazzurri hanno potuto così festeggiare i due punt.

j.c.