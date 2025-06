Vis 2008 Under 17 Eccellenza pronta per le finali nazionali a Chiusi e Chianciano Terme

E’ pronta a partire l’avventura dell’Under 17 Eccellenza di Vis 2008 alle finali nazionali di categoria, in programma da domani a domenica prossima a Chiusi e Chianciano Terme. La formazione di coach Santi si è qualificata al prestigioso traguardo grazie ad una stagione fin qui praticamente perfetta, che l’ha vista imbattuta per tutta la prima fase del campionato, al termine della quale è arrivato il titolo di campione regionale battendo nella finale la Pallacanestro Reggiana.

Nella poule interregionale per decidere le squadre qualificate alle finali nazionali, quindi, la Vis ha vinto il duello con l’Olimpia Milano staccando il pass per l’ultimo atto che inizierà, appunto, nella giornata di domani. Il sorteggio ha inserito i giovani biancazzurri nel girone B assieme a Derthona Tortona, Vuelle Pesaro e Orange1 Bassano; l’esordio è previsto domani alle 18 contro Tortona, poi in base al risultato della gara la Vis affronterà Pesaro o Bassano. Passano direttamente ai quarti di finale le prime classificate dei quattro gironi, mentre seconde e terze disputeranno gli spareggi per accedere alla fase eliminatoria: plausibile, per la Vis, il passaggio come prima in classifica, ma il girone è tosto e i biancazzurri si troveranno di fronte avversarie di primissimo livello.

La manifestazione si aprirà ufficialmente nella giornata di oggi, con la cerimonia d’apertura fissata alle 18 a Chiusi in Piazza del Duomo, e si chiuderà il prossimo weekend con le semifinali e le finali.

Questi gli altri gironi: A) Pallacanestro Cantù, Apu Udine, Firenze Academy, Aquilta Trento; C) Grantorino Draft, Pall. Varese, Unibasket Lanciano, Virtus Bologna; D) Pall. Reggiana, Sap Alghero, Basket Francavilla, Pallacanestro Trieste. In bocca al lupo ai giovani ‘vissini’ per questo meritato traguardo.

j.c.