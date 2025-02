Vis Persiceto, è un girone di ferro. Budrio, unica bolognese nel V1

Si prende una settimana di permesso la Divisione Regionale 1 dopo l’ultimo sipario sulla regular season. E, in attesa dell’ufficializzazione dei calendari della seconda fase di campionato che potrebbe arrivare nella giornata di martedì (si tornerà in campo nel weekend del 2 marzo), tra le fila della città metropolitana ci si prepara alle attese giostre playoff (4 i club bolognesi impegnati nella missione-serie C) e playout (9 per la permanenza nella categoria).

Ma entriamo nel dettaglio: 3 gironi da 5 squadre andranno a comporre la poule playoff, partendo da una nuova classifica e in attesa di una comunicazione ufficiale da parte del settore agonistico federale sul numero di squadre promosse in serie C, sulla base della quale verranno predisposti i playoff (si parte il 18 maggio). Sarà Budrio l’ambasciatrice bolognese del girone V1, all’interno del quale troverà la corazzata Piacenza (19-1 il rendiconto; 1,32 il quoziente canestri; Andrea Bassani quarto top scorer del girone A con 14,9 di media), Bertinoro, Magik Parma e Cento (2-0 a favore di Budrio negli scontri diretti in stagione regolare). Più complesso il frangente che vedrà impegnata la Vis Persiceto nel girone V2, all’interno del quale è stata inserita la prima candidata alla promozione 4 Torri Ferrara (20-0 di rendiconto e unica squadra immacolata di tutto il campionato; 1,38 di quoziente canestri): alla regina estense si aggiungeranno anche Faenza, Lugo e la vicina Castel Maggiore, guidata da un Filippo Riguzzi da 16,3 di media.

A chiudere il quadro playoff (girone V3) c’è infine Bianconeriba Baricella, una delle rivelazioni del campionato e alla sua seconda storica stagione in DR1. Sul cammino delle ‘pantere’ di coach Marco Minozzi arriveranno la capolista del girone C Massa Lombarda, Modena (miglior attacco di tutto il campionato con 79,6 di media), Jolly Reggio Emilia e Villa Verucchio. Non meno interessante è il quadro della poule playout, con 3 gironi da 6 squadre che, a differenza dei playoff, avranno il riporto dello scontro diretto: anche in questo caso si attendono novità dal settore agonistico in materia di retrocessioni dirette e da playout. Nel girone R1 figura una delle deluse di questa DR1, passata dalle mire di promozione di inizio anno a una lenta risalita condizionata anche dal cambio di panchina: i Giardini Margherita, trascinati dal top scorer di tutta la Divisione Riccardo Bertacchini (333 punti e 16,7 di media) e reduce da 3 vittorie filate, cercheranno la salvezza contro Basketreggio, Voltone, Medolla e le romagnole Riccione e Tiberius Rimini. A maggioranza bolognese il girone R2, dove alle più quotate Masi (per classifica avulsa fuori dai playoff) e Cesena 2005 verranno affiancate Anzola, Castelfranco Emilia, Castel San Pietro Terme 2010 e Stars. A caccia di un guizzo infine le bolognesi del girone R3, in striscia negativa da molto tempo. È il caso di Audace Bombers (6), Veni (3) e International Imola (11), che affronteranno Aics Forlì e Correggio.