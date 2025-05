Vis Persiceto in attesa del derby decisivo contro Progresso Happy

Penultima giornata della seconda fase della Divisione Regionale 1 e cresce l’attesa in casa della Vis Persiceto per il posticipo che domani alle 21,30 potrebbe chiudere con un sigillo il secondo posto nel girone V2 della poule-promozione: i persicetani di capitan Ferrari saranno a Castel Maggiore per il derby della bassa. In poule-retrocessione perdono terreno i Giardini Margherita, che scivolano contro il fanalino Reggio Emilia e perdono la testa del girone R1. Nel girone R2 vittoria pesante per Castel San Pietro, che espugna Casalecchio e riapre in extremis la corsa per la salvezza, che si giocherà all’ultima giornata.

Poule-promozione V1: Benedetto-Gaetano Scirea 59-74, Piacenza-Magik 83-67.

La classifica: Piacenza 16; Budrio 8; Magik 6; Benedetto 4; Gaetano Scirea 2.

Poule-promozione V2: Raggisolaris-4 Torri 69-95, Progresso Happy-Vis Persiceto domani alle 21,30.

La classifica: 4 Torri 12; Vis Persiceto 8; Lugo 6; Progresso Happy e Raggiolaris 4.

Poule-promozione V3: Bianconeriba-Villanova Tigers 91-52, Jolly Reggio Emilia-Massa 71-80.

La classifica: Modena e Massa 12; Jolly Reggio Emilia e Bianconeriba 6; Villanova Tigers 0.

Poule-retrocessione R1: Tiberius Rimini-Voltone 69-84, Basketreggio-Giardini Margherita 67-61, Riccione-Medolla 82-76.

La classifica: Riccione 14; Giardini Margherita 12; Tiberius Rimini 10; Medolla e Voltone 8; Basketreggio 6.

Poule-retrocessione R2: Stars-Castelfranco Emilia 78-57, Anzola-Cesena 2005 63-78, Masi-Cspt 2010 76-81.

La classifica: Castelfranco Emilia 12; Masi, Cesena e Stars 10; Anzola e Cspt 2010 8.

Poule-retrocessione R3: International-Reggiolo 68-51, Aics Forlì-Veni 79-73, Correggio-Audace Bombers 75-77.

La classifica: Aics Forlì e Reggiolo 12; Correggio e Veni 10; International 8; Audace Bombers 6.

Giacomo Gelati