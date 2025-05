Vis Rosa trionfa nella finale per il quinto posto del campionato Csi

Nel campionato Csi, le ragazze di Vis Rosa conquistano la vittoria nella finale valida per il quinto posto battendo 49-43 la Vis Persiceto. La squadra ferrarese era in emergenza numerica con solo sette atlete disponibili, ed affrontava a distanza di poco più di una settimana una Persiceto contro la quale aveva perso nell’ultimo incontro della seconda fase di stagione regolare.

Dopo un inizio shock (3-13), arriva la reazione delle ‘vissine’ con un contro-parziale di 16-7 che le porta ad un solo possesso di distanza all’intervallo lungo. Ancora molto positivo l’attacco ferrarese nella ripresa, 17 punti realizzati nella terza frazione, oltre ad una difesa intensa che lascia poco spazio alle avversarie e scava il solco decisivo per portare tranquillamente in porto la partita.

Al termine del match premiazione e coppa sollevata da capitan Migliardi per il risultato conseguito. Conclude egregiamente l’anno un bel gruppo che ha fatto vedere per larghi tratti del campionato una delle migliori qualità di gioco; un grande ringraziamento a tutte le ragazze per l’impegno dimostrato, un grosso ‘in bocca al lupo’ a chi ha subito degli infortuni in gara e a chi prenderà l’anno prossimo altre strade per aver concluso il ciclo di studi a Ferrara.