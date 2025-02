Vis under 17 in finale regionale: ora c’è Reggio

Non accenna a fermarsi la corsa dell’Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, corsara sul campo della Oneteam Forlì e giunta alla sua nona vittoria consecutiva in campionato (54-70). Era una trasferta delicata, di fronte alla quinta in classifica, ma ancora una volta i ragazzi di coach Santi hanno interpretato al meglio la sfida, conducendo sin dai primi minuti. All’intervallo la Vis era già avanti di dieci lunghezze, e al rientro dagli spogliatoi un break di 17-10 ha chiuso i giochi, con l’ultimo parziale che è servito solo a rintuzzare i tentativi di tornare in gara dei padroni di casa. Per la Vis l’ennesima prova di maturità, che certifica la crescita di un gruppo che ora sembra aver trovato la propria strada per dire la sua anche in questa stagione.

"Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati davvero super – l’analisi nel post partita di coach Lorenzo Santi –. Abbiamo messo in campo la miglior prestazione difensiva dell’anno, contro una squadra che gioca molto bene a metà campo. Siamo riusciti a mettere la partita sui giusti binari, non siamo stati precisissimi nel tiro da tre punti ma abbiamo trovato altri modi per fare canestro. Grazie a questa vittoria ci giocheremo una fetta importante di secondo posto in casa contro la Virtus".

Pass per la finale regionale raggiunto per l’Under 17 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che si sbarazza in due gare della Bsl San Lazzaro e affronterà la Pallacanestro Reggiana nell’ultimo atto dei playoff emiliano-romagnoli, prima di accedere alla fase interregionale. Nel doppio impegno di semifinale contro i felsinei, la Vis stravince in entrambi i confronti: all’andata, in trasferta, per 56-95 e al ritorno, al Palapalestre, col punteggio di 86-59. La finale, con gara 1 in programma a Reggio Emilia stasera e gara 2 al Palapalestre lunedì 24, determinerà i migliori piazzamenti alla fase successiva.

Torna alla vittoria l’Under 15 Eccellenza sul campo dell’International Imola (76-80). Primo quarto in cui la Vis, reduce da una sconfitta, cerca il riscatto lavorando bene in difesa e provando a non concedere penetrazioni al ferro. Il secondo parziale inizia sul risultato di 12-16 per Ferrara, poi Imola segna 25 punti e sorpassa fino al 37-33 dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi la musica cambia, i ‘vissini’ entrano agguerriti e portano a casa un parziale di 9-0 che costringe il coach avversario al timeout. Nell’ultimo quarto Imola è infallibile dalla linea del tiro libero, vince il quarto ma non la partita: raggiunge la Vis fino al -1 ma poi la squadra ospite riesce a chiudere il match sul risultato di 76-80.