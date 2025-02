Vis under 17 si laurea campione regionale. Squadra imbattuta, punta alle finali nazionali

Grandissima soddisfazione in casa Vis 2008, con l’Under 17 Eccellenza che si laurea campione regionale travolgendo nella finale playoff la Pallacanestro Reggiana. Un gruppo che fin qui ha vissuto una stagione perfetta, vincendo tutte le partite a sua disposizione, e che ora si iscrive di diritto ad un posto al sole nelle finali nazionali.

La strada è ancora lunga, ci sarà una fase interregionale di mezzo, ma la Vis la affronterà da prima in classifica in Emilia-Romagna e può guardare con fiducia ed ottimismo al prosieguo del campionato.

Un cammino, quello nei playoff regionali, senza ostacoli per la truppa di coach Santi, che in semifinale si è sbarazzata di San Lazzaro rifilando distacchi superiori ai trenta punti, e in finalissima ha rivoltato anche Reggio Emilia: alla gara tutto sommato equilibrata dell’andata, vinta 95-87 dai biancazzurri, ha fatto seguito il dominio del ritorno, con la Vis che ha vinto 102-68 lasciando le briciole agli avversari.

La partita si è spaccata in realtà nella ripresa: all’intervallo era avanti Reggio Emilia 38-41, poi i ‘vissini’ si sono presentati in campo con tutta un’altra faccia nei secondi venti minuti, piazzando un break complessivo di 64-27 che ha completamente ribaltato la contesa.

Ben sei i giocatori in doppia cifra: Costaglione con 19, Cisse’ con 18, Cerlinca con 15, Caporusso con 13, Ficetti con 12 e Guatto con 11 punti. Il gruppo è stato premiato nell’immediato post gara dal delegato provinciale della Fip Giorgio Bianchi, ed ora si appresta ad affrontare la fase interregionale da imbattuta (18 vittorie e 0 sconfitte). Nel girone, assieme a Vis, ci saranno Olimpia Milano, Apu Udine, Universo Basket Treviso e due tra Borgomanero, Vado Ligure, Treviglio e Verona.

La prima classificata di ogni girone accederà direttamente alle finali nazionali - in programma dal 16 al 22 giugno - mentre la seconda parteciperà agli spareggi, terza e quarta ai pre-spareggi.

Fase al via il prossimo 9 marzo fino all’11 maggio, la Vis si presenta ai nastri di partenza con grande fiducia ed entusiasmo, forte di un percorso pressoché perfetto.

Jacopo Cavallini