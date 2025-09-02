"VisMederi Costone, a Prato un ottimo test". Coach Belletti è soddisfatto dei suoi ragazzi

La seconda amichevole del precampionato del Vismederi Costone ha dato ottimi spunti. A Prato un test in cui i ragazzi di coach Michele Belletti hanno mantenuto un buon ritmo e intensità per 40’. Il primo quintetto della stagione ha visto scendere in campo Ballabio, Zocca, Masciarelli, Asani e Rosso con Nasello fermo in via precauzionale. Una partita che ha offerto minuti anche ai più giovani con Gazzei e Massari. I punteggi dei quarti sono stati: 13-23; 8-26; 14-25; 11-20.

"Siamo contenti, non vedevamo l’ora di giocare la prima partita fuori dal PalaOrlandi contro un’altra squadra – ha detto coach Belletti –. Gli aspetti positivi sono l’intensità e l’energia che abbiamo messo in campo, anche quando il divario si è allargato. Abbiamo provato a mettere in pratica tutte le situazioni offensive su cui abbiamo lavorato finora, dalle collaborazioni alle soluzioni d’attacco. Forse abbiamo fatto un po’ di fatica a trovare continuità e a ribaltare il lato, ma credo sia normale in questa fase della stagione. In difesa abbiamo ancora poche regole, ma su quelle che abbiamo stabilito l’attenzione è stata costante. Siamo cresciuti anche nel controllo dei rimbalzi – ha proseguito il coach del Vismederi –: nel primo quarto avevamo concesso quattro rimbalzi offensivi a una squadra con meno fisicità della nostra, un dato preoccupante, ma poi la situazione è migliorata. Nel complesso è stato un ottimo primo test stagionale".

Il prossimo impegno è il Torneo Brenci, in programma al PalaOrlandi sabato e domenica: il quadrangolare verrà inaugurato sabato alle 17.30 dalla prima semifinale, Legnaia-Mens Sana, cui farà seguito il derby Costone-Virtus (ore 20). Stessi orari per le finali di domenica. I biglietti prenotati tramite email saranno disponibili, presso la segreteria del PalaOrlandi oggi, domani e giovedì in orario 17,45-19,45. Negli stessi orari, e in base alla disponibilità, anche chi non avesse prenotato potrà acquistare i tagliandi per le due giornate del torneo. Sabato e domenica la biglietteria resterà aperta fino a esaurimento posti. Info: [email protected]. Costo 5 euro a tagliando, per entrambe le gare della stessa giornata.