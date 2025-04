Vismederi Costone chiude la stagione a Pavia nel Play-In Gold

Vuole chiudere nel migliore dei modi la propria stagione la Vismederi Costone, che oggi scenderà in campo a Pavia per il dodicesimo e ultimo turno dei Play-In Gold. La sfida del PalaRavizza (con palla a due fissata per le 17,30) inizialmente in programma per domani ma anticipata di 24 ore a causa del lutto nazionale per i funerali di Papa Francesco, è decisiva per la squadra lombarda, già certa della qualificazione ai playoff ma ancora in corsa per ottenere una posizione migliore. Ininfluente invece per i ragazzi di Belletti, già matematicamente fuori dalla corsa per un posto nella post season Il viceallenatore di Michele Belletti, Gianni Terrosi (nella foto), ha presentato così la sfida in casa Costone. "Sappiamo che affronteremo una squadra forte. All’andata sono stati bravi a metterci in difficoltà ma, dopo essere andati sotto anche di 30 punti, abbiamo avuto un grande scatto d’orgoglio e siamo riusciti a rientrare in partita, giocandocela fino al finale. È da lì che dobbiamo ripartire per affrontare quest’ultimo turno di campionato, facendo tesoro degli errori commessi e cercando di prenderci un’ultima soddisfazione in questa serie B Interregionale". Per l’assistente del tecnico gialloverde sarà comunque importante chiudere bene. "Quella di oggi sarà l’ultima partita ufficiale della nostra stagione – prosegue l’ex giocatore – perché ormai i giochi sono fatti e non disputeremo i play-off. Dobbiamo fare i nostri migliori complimenti agli avversari, che hanno meritato di raggiungere questo traguardo. Noi, dal canto nostro, onoreremo fino in fondo la maglia e la società che rappresentiamo. Inoltre, il nostro capitano Luigi Bruttini scenderà in campo per la quattrocentounesima volta, molto probabilmente l’ultima, con la canotta gialloverde del Costone. Ben figurare è un obbligo che tutti noi sentiamo anche nei suoi confronti". Il bilancio del team è comunque buono e può essere un buon punto di partenza per il futuro. "Quella che si chiude è comunque una stagione più che positiva – conclude Terrosi – che ci ha visti come l’unica società di Siena a disputare i Play-In Gold. Un motivo in più per provare a chiudere in bellezza".