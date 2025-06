Vismederi Costone: conferme e nuovi innesti per la Serie B Interregionale

Lavori in corso in casa Vismederi Costone per allestire la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B Interregionale. Il ds Francesco Bonelli sta proseguendo nell’opera di costruzione del roster da mettere a disposizione di coach Michele Belletti, confermato dopo i buonissimi risultati raggiunti nella passata stagione, la sua prima da capo-coach. Società e tecnico sembrano però avere le idee ben chiare su quelli che sono i profili da cercare sul mercato.

Prima però ci sono le conferme. Dovrebbero restare in gialloverde Ferdinando Nasello, Franci Zeneli, Filippo e Matteo Paoli: i colloqui e le trattative con i 4 giocatori sembrano in fase di definizione, potrebbero essere loro le prime ufficializzazioni da parte del Costone. Una scelta che darebbe continuità e che permetterebbe di avere un’ossatura stabile alla squadra. Difficilmente rimarranno al Vismederi Banchi e Bastone che hanno molte richieste dal mercato e potrebbero facilmente finire altrove.

Di pari passo però c’è da innestare il gruppo con giocatori nuovi, i cui profili sembrano però piuttosto definiti: con la conferma dei gemelli Paoli, è logico che la società andrà alla ricerca di giocatori più fisici nel settore degli esterni, mentre l’avere ancora Zeneli (che la settimana scorsa si è sottoposto a un intervento di scarificazione a entrambi i tendini rotulei a Milano, dove ha ricevuto la visita di coach Belletti, foto) farà virare le attenzioni della società su lunghi che abbiano più spiccate caratteristiche a rimbalzo e nel gioco dentro l’area.

Nel frattempo il Costone Fides - la nuova società che ha riunito giovanili del maschile, femminile e baskin - si sta organizzando anche per allestire una squadra "satellite" del Vismederi che prenderà parte al campionato di Promozione e in cui confluiranno i giovani provenienti dalla cantera gialloverde.