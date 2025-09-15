VisMederi Costone, ottimo test contro Quarrata. Brillano i gemelli Paoli, scatenati sul parquet

Sono indicazioni super-positive quelle che ha ricevuto il Costone dall’amichevole del PalaCarrara contro Quarrata. Al cospetto della squadra che l’anno scorso centrò la promozione in B nazionale, seppur priva di un paio elementi, il Vismederi ha sfoderato una prestazione molto convincente, portandosi casa l’incontro con un più che incoraggiante +10.

A livello di singoli è stata la serata dei gemelli Paoli, con Matteo autore di 21 punti e Filippo di 17 degli 89 totali messi a segno dai gialloverdi: significa che i Paoli sono stati autori di circa il 43% delle realizzazioni costoniane, a testimonianza di uno splendido momento di forma. Peraltro già fatto vedere al Memorial Brenci.

Erano tornati poi a disposizione Nasello e Masciarelli, autori rispettivamente i 8 e 10 punti, così come Ballabio, anche lui in doppia cifra insieme a un sempre più inserito Nannipieri. Insomma, si inizia veramente a intravedere quello che sempre il super potenziale del Costone. Anche coach Belletti è sembrato visibilmente soddisfatto nel post-partita. "Come già sottolineato nelle altre partite – ha detto l’allenatore del Vismederi Belletti, dopo il match di Pistoia – in questo momento il risultato conta relativamente, ma restano segnali positivi e motivi di ottimismo per il percorso che stiamo portando avanti".

Tutto questo avendo ancora Zeneli fuori. Insomma, la sommatoria di tutti questi elementi porta a pensare che il Costone sia ampiamente pronto per la sfida e l’ambizione di fare un campionato se non di vertice, quantomeno da restare sempre nelle parti nobili della classifica. Domenica prossima ad Arezzo il Vismederi sosterrà l’ultima amichevole del precampionato, poi sarà tempo di pensare alle partite che contano davvero e valgono due punti. Ma se le premesse son queste, il Costone può guardare avanti con tanta tanta fiducia.