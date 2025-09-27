Vismederi verso il debutto di Borgomanero. Il dg Naldini: "Ripartiamo con entusiasmo"
Prima vigilia di campionato in casa Vismederi Costone. La squadra allenata da coach Michele Belletti sarà di scena domani a Borgomanero (inizio ore 18). Zeneli in panchina solo per onor di firma, aggregati stabilmente alla squadra ci sono anche Eraldo Nikoci e l’ala classe 2005, in prova con i gialloverdi, Giovanni De Marchi. Innesti che hanno caratterizzato una settimana piuttosto ricca di avvicendamenti considerando che anche Asani non fa più parte del roster. La squadra è stata presentata ufficialmente giovedì al Teatro del Costone, insieme a tutte le formazioni del Costone Fides 1904, con un cambio di location last minute a causa del maltempo (l’evento doveva tenersi in Piazza San Giovanni). Assente per motivi professionali il presidente Emanuele Montomoli, a prendere la parola è stato il dg Andrea Naldini: "Siamo esponenzialmente cresciuti negli ultimi anni e ripartiamo con entusiasmo – ha detto il direttore generale gialloverde -. Siamo felici di poterlo fare con Vismederi che resta il nostro main sponsor. In particolare – ha aggiunto Naldini -, sulle maglie di questa stagione avremo il logo di Vismederi Diagnostics e per questo desidero ringraziare nuovamente l’amministratore unico di Vismederi Holding, Sara Pugliese. Il 2025 è stato per noi un anno importante, segnato dal passaggio a srl: una scelta non solo burocratica, ma che garantisce continuità e stabilità al percorso sportivo intrapreso anni fa sotto la presidenza di Emanuele Montomoli, confermato nel suo incarico e che approfitto per ringraziare. Siamo inoltre molto soddisfatti dell’ingresso nella srl dell’associazione Amici del Costone da poco costituita – ha proseguito Naldini -: con le sue quote rappresenta l’anima storica della società insieme a tanti nuovi volti che nella quotidianità portano importanti contributi. A questo proposito auguro buon lavoro alla presidente dell’associazione Valentina Cappelli e ai suoi collaboratori. Domani prende il via il campionato, che si preannuncia impegnativo: sarà un’altra sfida da affrontare, come sempre, tutti insieme. Ringrazio infine – ha concluso Naldini - il mio compagno di viaggio, il ds Francesco Bonelli, che ha allestito ancora una volta un roster con grande cura e intelligenza".
