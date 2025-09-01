Vitali al quarto anno in biancorosso: "Questa maglia mi fa emozionare"

Il poker è servito. Michele Vitali si appresta a vivere il suo quarto anno in terra reggiana, il terzo con i galloni da capitano. Michele è diventato un simbolo e una bandiera della formazione biancorossa tanto che la società di via Martiri della Bettola gli ha prolungato il contratto fino al 2027. Un amore e un feeling cresciuto con il passare del tempo per un giocatore che non si è mai risparmiato e, nonostante i punti nelle mani, ha saputo sempre mettersi a disposizione della squadra tanto da essere elogiato pubblicamente da coach Priftis la scorsa stagione proprio per questo pregio.

A "Mitch" il compito ora di inserire i nuovi arrivati. "Mi piace molto l’idea - commenta Vitali - di essere il collante della squadra e una sorta di veterano esperto per aiutare a inserire i nuovi: ma i ragazzi appena arrivati sono davvero super, li ho già visti molto disponibili".

Molto importante anche aver confermato buona parte del gruppo della scorsa stagione. "È un punto di forza e le prime impressioni parlano chiaro: partire da un gruppo solido non è mai scontato, dal punto di vista della chimica di squadra è importante che molti si conoscano già mentre i nuovi, come ho già detto, sono ragazzi e professionisti fantastici, si stanno inserendo con lavoro e disponibilità".

È iniziato il quarto anno in biancorosso. "Sono molto felice e anche emozionato per essere qui, perché non lo davo per scontato. In questi anni trascorsi a Reggio Emilia ho imparato cosa vuol dire vestire questa maglia, i valori della società e cosa questa squadra rappresenta per la città. Per questo motivo, esattamente come dicevo la scorsa stagione, lo ripeto anche quest’anno, credo molto nel legame squadra-tifosi".

Sotto questo punto di vista, l’inizio della campagna abbonamenti promette bene. "I tifosi hanno sempre dimostrato affetto e passione e con le tessere staccate siamo partiti bene ed è una cosa che ci dà forza".

Un ulteriore impulso potrebbe arrivare dalla qualificazione al Q-Round di BCL ormai alle porte. "Le coppe europee sono un’occasione molto importante per la società, non solo per la visibilità ma anche per noi come squadra perché per noi giocatori sarebbe fantastico confrontarsi con modi di giocare e sistemi di basket diversi dal nostro. Ovvio che dovremo essere bravi a gestire i recuperi e i viaggi ma è una bellissima e ottima opportunità. Ora però non guardiamo troppo avanti ma pensiamo giorno per giorno per costruire le basi".