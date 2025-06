Viterbo supera Chemco Puianello e accede alla finale per la promozione in A2

VITERBO 71 PUIANELLO 53 dts

VITERBO: Puggioni A. 23, Paco 2, Puggioni S., Adongpiny, Tarroni, Gionchilie 12, Fantozzi 2, Ricci n.e., Pasquali 9, Pirillo, Marigliano n.e., Bongo 23. All. Scaramuccia.

CHEMCO PUIANELLO: Olajide 17, Bevolo 5, Manzini 1, Luppi, Dettori 5, Dzinic 3, Raiola 2, Cherubini C., Gatti 11, Cherubini S. n.e., Boiardi, Ivaniuk 9. All. Giroldi.

Parziali: 13-16, 33-29, 50-40, 62-47.

Si conclude la stagione della Chemco Puianello che vede ribaltata la differenza canestri in gara-2 di semifinale per la promozione in A2 al termine di un supplementare; dopo il 62-47 dell’andata, il match di ritorno si conclude con il medesimo punteggio al 40’ ma a parti invertite, grazie alle folate offensive di Arianna Puggioni e Bongo. Si va così all’extra-time per decretare la finalista: Pasquali spezza l’equilibrio con un bomba a cui risponde l’ex di turno, Paola Raiola con una penetrazione che riporta Puianello al -1 complessivo, poi ci pensa Laura Gatti con un 1/2 dalla lunetta a firmare il 65-50 al 42’ per impattare le sorti del doppio confronto. La tensione cresce e non si segna più per diverse azioni; Ivaniuk insacca il 65-52 ma sul ribaltamento di fronte è ancora Pasquali a insaccare una bomba poi Gionchilie fa 2/2 dalla lunetta, portando Viterbo sul 70-52. Nel finale concitato Ivaniuk segna solo un libero a 22’’ dal gong e altrettanto fa Puggioni, poi con 3’’ da giocare Ivaniuk prova la bomba del secondo overtime ma il tentativo non va a buon fine.

Cesare Corbelli