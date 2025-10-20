VITTORIA dei locali. Halley, contro Gualdo una prova di carattere

halley matelica

94

basket gualdo

85

HALLEY MATELICA: Marrucci 17, Pacini ne, Panzini 11, Mentonelli ne, Fea 3, Ferretti ne, Mazzotti 9, Mariani 24, Mattarelli 16, Mozzi 14, Galeassi ne, Franch. All. Trullo

BASKET GUALDO: Ferraro 20, Monacelli 14, Marini F. ne, Marini L. 5, Berardi, Amorelli 13, Vukobrat 8, Filahi 6, Bordicchia ne, Argalia, Mitov 5, Cola 14. All. Paleco

Arbitri De Rosa di Vallefoglia e Boldrini di Fabriano

Parziali: 22-27, 21-28, 21-19, 30-11

Progressivi: 22-27, 43-55, 64-74, 94-85.

Dopo un avvio incerto, la Halley prende ritmo nella seconda parte e batte un ottimo Gualdo che arriva all’intervallo sul +12. Nella ripresa si riscattano i locali. L’avvio è a razzo, Mariani prende la squadra per mano portandola a -4. Gualdo allunga fino al 64-74 di fine terzo quarto. La Halley perde Mozzi per 5 falli, ma si rifà sotto (74-77), pareggia (77-77) e firma il sorpasso con due triple di fila di Panzini (80-77) a -5 minuti dalla sirena. Poi due bombe di seguito, di Mariani (83-77) e Mazzotti (86-77), mettono ko gli ospiti.

m. g.