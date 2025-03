Volley B1 donne. Teramo dominata, il passo falso con Ravenna è dimenticato. Tellaroli c’è, la Fcredil blinda la vetta

FCREDIL BOLOGNA 3 RG STAMPA TERAMO 0 (25-15; 25-10, 25-13)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Taiani 5, Pulliero 2, Neriotti 8, Frangipane 9, Saccani 4, Tellaroli 17, Laporta (L1); Malossi, De Paoli 2, Fucka 2, Bongiovanni 5, Melega (L2), Cavicchi 1. All. Ghiselli.

RG STAMPA FUTURA TERAMO: Coccoli 5, Danaila 7, Michelini 1, Mazzagatti 4, Zarattini 3, Renzi 1, Sbano (L); Salas, Durso, Quarchioni. Non entrate: Capone, Sartore. All. Collavini. Arbitri: Campisi e Rossi.

Vince e convince la Fcredil: il riscatto è servito. Al PalaLirone non c’è partita, la squadra di coach Ghiselli scarica la rabbia per il ko esterno stagionale maturato a Ravenna sulla mal capitata Teramo, fanalino di coda della classifica. Vittoria senza discussioni e cali di tensione, finisce 3-0 con parziali mai minimamente in bilico per Bologna, che blinda una volta di più il primato, in virtù del ko casalingo di Vicenza con Jesi. Quel che conta è la ritrovata continuità di risultati interna: secondo successo consecutivo, quarto nelle ultime 5 uscite. Quello che serve, considerato che la capolista ha perso 3 delle quattro partite casalinghe a domicilio: e nei playoff, invece, il fattore casa dovrà essere decisivo. Ma le buone non finiscono qui: la Fcredil domina su Teramo con Tellaroli e Frangipane che si confermano bocche da fuoco offensive: di potenza, ma pure di letture, con variazioni di colpi. Ghiselli, rilancia pure Neriotti tra le titolari e la centrale ripaga con 8 punti, terza miglior marcatrice del match e presenza in attacco e a muro: non è un dettaglio, visto che quest’ultima fu protagonista due anni fa della promozione dalla dalla B1 all’A2 e un anno fa titolare nella categoria superiore, in vista del momento clou della stagione, che inizierà a fine aprile con la Final Four di Coppa Italia.

Si rivede anche Bongiovanni in banda a partita in corso, dopo tre settimane di stop per un problema muscolare agli addominali rimediato contro Padova, in un match da 17 punti: un’arma in più. Ghiselli si gode una squadra al completo, che vince e convince e prosegue la fuga in vetta riscattando il ko di Ravenna. Le altre gare: Forlì-Riccione 2-3, Castelfranco Veneto-Padova 0-3, Verona-Lissaro 3-0, Castelbellino-Imoco 1-3, Vicenza-Jesi 2-3, Cesena-Ravenna 3-2. La classifica: Vtb Fcredil Bologna 44; Vicenza 38; Riccione 37; Cesena 35; Padova 32; Imoco 31; Ravenna 30; Castelfranco Veneto 28; Verona, Jesi 26; Forlì 20; Castelbellino 14; Lissaro 11; Teramo 6.

Marcello Giordano