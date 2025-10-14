Volley b1 femminile. Riccione cade nella tana di Modena

Acquista il giornale
Debutto stagionale amaro per la Lasersoft Riccione, che a Modena, nella tana dell’Anderlini, non riesce a trovare punti. Le giovanissime...

di LORIANO ZANNONI
14 ottobre 2025
Debutto stagionale amaro per la Lasersoft Riccione, che a Modena, nella tana dell’Anderlini, non riesce a trovare punti. Le giovanissime padrone di casa vincono 3-1, rimontando le riccionesi dopo il primo set e giocando al meglio nei momenti importanti (20-25, 25-16, 26-24, 25-20). L’avvio è tutto di marca Lasersoft, che firma l’1-6 dai nove metri con Calvelli e tiene un buon margine per tutto il primo set senza mai farsi raggiungere. Nel secondo i primi punti sembrano raccontare una partita totalmente favorevole alle ragazze di Piraccini, che volano sullo 0-4, ma di lì in avanti cambia tutto. L’Anderlini aggancia, sorpassa e vola via quasi in scioltezza per il 25-16 che pareggia i conti. Nel terzo la Lasersoft resta sempre avanti e ha anche un setpoint sul 23-24, ma non lo sfrutta e Modena mette a segno i tre punti consecutivi che le valgono i due set a uno. Il tentativo di reazione riccionese si materializza in un buon inizio di quarto parziale (5-11), poi però un blackout prolungato consente alle locali di prendere in mano le redini dell’incontro e di non lasciarlo più (15-11, poi 25-20).

Il tabellino: Merli 6, Tallevi 19, Spadoni 10, Castellucci 9, Montesi 1, Camerini 1, Calvelli 11, Marchi L1, Ricci, Carciani, Muscarà L2, Mercolini. All.: Piraccini.

© Riproduzione riservata

